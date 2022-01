26 gen 2022 18:24

LA VARIANTE NON VA PIÙ VIA: OMICRON SOPRAVVIVE 21 ORE SULLA PELLE E OTTO GIORNI SULLA PLASTICA, CIRCA IL TRIPLO RISPETTO AL VIRUS ORIGINARIO DI WUHAN - I RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI KYOTO, IN GIAPPONE, CHE HANNO MISURATO I TEMPI DI PERSISTENZA SU DIVERSE SUPERFICI: "HA LA PIU' ALTA STABILITA' AMBIENTALE TRA LE VARIANTI, QUESTA CARATTERISTICA POTREBBE ESSERE UNO DEI FATTORI CHE LE HANNO PERMESSO DI SOSTITUIRE DELTA"...