VARIANTE OMICRON

(ANSAmed) - Il ministero israeliano della Sanità ha rilevato per la prima volta negli ultimi giorni una combinazione di Omicron con la variante BA2. La scoperta - che il ministero ha definito "mai vista nel mondo" - riguarda due casi di persone arrivate dall'estero in Israele.

I loro sintomi sono leggeri, ha aggiunto il ministero, e non hanno avuto bisogno di cure mediche particolari. In una intervista alla radio militare il prof. Salman Zarka, coordinatore della lotta al Covid, ha affermato che questa scoperta non desta, almeno per il momento, un allarme particolare.

