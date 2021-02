VARIANTE DI PANICO – L’ALLARME DELLA FONDAZIONE GIMBE: “LA SCORSA SETTIMANA C'È STATO UN INCREMENTO CHE A LIVELLO NAZIONALE SFIORA IL 10%, SEGNO DELLA DIFFUSIONE DI VARIANTI PIÙ CONTAGIOSE, E IN 41 PROVINCE L’INCREMENTO È SUPERIORE AL 20%” – “TEMPOREGGIARE È MOLTO RISCHIOSO. PER EVITARE LOCKDOWN PIÙ ESTESI BISOGNA INTRODURRE…”

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Dopo 4 settimane di stabilità nel numero dei nuovi casi di Covid-19, nella scorsa settimana si registra "un'inversione di tendenza con un incremento che, a livello nazionale sfiora il 10%, segno della rapida diffusione di varianti più contagiose".

E in 41 province l'incremento dei nuovi casi è superiore al 20%. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Nel dettaglio, nella settimana 17-23 febbraio 2021, rispetto alla precedente, si nota un incremento dei nuovi casi (92.571 rispetto a 84.272, pari a +9,8%), a fronte di un numero stabile di decessi (2.177 rispetto a 2.169).

In lieve riduzione, invece, i casi attualmente positivi (387.948 rispetto a 393.686, pari a -1,5%), le persone in isolamento domiciliare (367.507 rispetto a 373.149, pari a -1,5%) e i ricoveri con sintomi (18.295 rispetto a 18.463, pari a -0,9%), mentre risalgono le terapie intensive (2.146 rispetto a 2.074, pari a +3,5%).

"L'incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente - spiega - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - è l'indicatore più sensibile per identificare le numerose spie rosse che si accendono nelle diverse Regioni".

In particolare, nella settimana 17-23 febbraio in ben 74 province su 107 (68,5%) si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con valori che superano il 20% in 41 Province; in 11 Regioni aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e in 10 Regioni sale l'incremento percentuale dei casi totali.

"Questi dati - commenta Renata Gili, Responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - confermano che, per evitare lockdown più estesi, bisogna introdurre tempestivamente restrizioni rigorose nelle aree dove si verificano impennate repentine. Temporeggiare è molto rischioso perché la situazione rischia di sfuggire di mano".

