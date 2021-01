VARIANTE UNO A VARIANTE DUE - SE VOLETE ANDARE NEL PANICO SAPPIATE CHE LA VARIANTE INGLESE DEL CORONAVIRUS È STATA GIÀ RILEVATA IN 70 PAESI, 10 IN PIÙ SOLO NELL’ULTIMA SETTIMANA. NEL FRATTEMPO QUELLA SUDAFRICANA HA GIÀ RAGGIUNTO 31 STATI E QUELLA BRASILIANA, TROVATA ANCHE IN ABRUZZO IERI È IN…

VARIANTE INGLESE CORONAVIRUS VIRUS COVID

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 27 GEN - La variante del Covid-19 individuata per la prima volta in Gran Bretagna è stata rilevata finora in 70 Paesi, 10 in più nell'ultima settimana. Lo ha reso noto l'Oms nel suo ultimo aggiornamento epidemiologico. La variante sudafricana è presente in almeno 31 Paesi, 8 in più in una settimana. Ancora un'altra variante, scoperta in Brasile, si è diffusa in 8 Paesi. (ANSA-AFP).

la variante inglese in italia il mondo in lockdown illustrazione by axios medici di wuhan coronavirus cina cina controlli variante inglese