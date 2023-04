DA VARSAVIA ARRIVA UN MESSAGGIO FORTE E CHIARO A ZELENSKY: NON POSSIAMO PIÙ PAGARE IL CONTO DELLA TUA GUERRA – IL PRESIDENTE UCRAINO, IN VISITA UFFICIALE IN POLONIA, IL PIÙ STRETTO DEI SUOI ALLEATI, È STATO CONTESTATO DAGLI AGRICOLTORI LOCALI, CHE PROTESTANO PER IL FIUME DI GRANO UCRAINO STIPATO NEI LORO SILOS. CEREALI CHE UFFICIALMENTE SONO SOLO IN TRANSITO, MA CHE HANNO FATTO CROLLARE I PREZZI IN POLONIA…

Estratto dell’articolo da “la Repubblica”

Volodymyr Zelensky con Mateusz Morawiecki

[…] il presidente Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena Zelenska ieri erano in Polonia, il più stretto degli alleati. Una visita preannunciata – segno della forza acquisita dal governo ucraino sotto attacco – che restituisce un’immagine di normalità mentre al fronte continua la carneficina.

Ed è un inedito segnale di normalità anche la contestazione incrociata che ha accompagnato questa visita: gli agricoltori polacchi sono scesi in piazza contestando il governo per il fiume di grano ucraino stipato nei silos polacchi, che ufficialmente dovrebbe essere solo in transito ma che ha fatto crollare il prezzo del grano polacco.

la protesta degli agricoltori polacchi contro zelensky

E allora solidali sì, ma quando non hai più uno sloty per far gasolio al trattore non resta che scendere in piazza: una protesta così efficace che ieri mattina il ministro polacco dell’Agricoltura Henryk Kowalczyk ha dato le dimissioni proprio mentre Zelensky e la moglie varcavano il confine per stringere la mano al presidente Andrzej Duda e al primo ministro Mateusz Morawiecki, che in serata hanno ribadito il sostegno a Kiev.

la protesta degli agricoltori polacchi contro zelensky

I prezzi dei cereali sono crollati per effetto dei corridoi della solidarietà aperti dall’Ue per favorire l’export dall’Ucraina. La protesta è il segno che l’infezione economica nata dalla malattia della guerra è un male che colpisce persino in Polonia.

