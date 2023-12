“MI VERREBBE DA RISPONDERE AL TEAM FERRAGNI CHE IN REALTÀ LE VENDITE SERVONO PER PAGARE IL LORO CACHET ESORBITANTE”

Estratto dell'articolo di Christian Benna per www.corriere.it

pandoro chiara ferragni 9

[...] Ottobre 2022. Natale è alle porte. E le mail interne alla Balocco sono roventi, come quelle da e verso il team Ferragni.

Nei magazzini di Fossano dell'azienda dolciaria ci sono 362 mila Pandori Pink Christmas «griffati» Ferragni pronti a invadere il mercato al prezzo di 9 euro, anziché 3,70 come da scaffale, perché le vendite sosterranno l'acquisto di un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Eppure l'operazione filantropica, secondo l'Antitrust, non «fu vera beneficenza» ma «pratica commerciale scorretta».

Alessandra Balocco e Chiara Ferragni

Nell'ottobre del 2022, come si evince dagli stralci pubblicati dal provvedimento con cui l'Antitrust ha sanzionato le società Fenice e TBS Crew di Ferragni, per 400 mila euro e per 675 mila euro, e Balocco per 420 mila euro, le parti sono indecise sul se e come inserire il tema della donazione nella comunicazione e nei post sui social dell'influencer.

Il Pandoro solidale

pandoro chiara ferragni 4

«Non avendo compreso che il dettaglio della donazione sarebbe stato oggetto del contratto, non ci siamo pronunciati prima se non dopo vostro stimolo. Ecco perché ne è derivata una certa “limitazione” che siamo certi, riusciremo a superare», così scrive il manager della Balocco al team Ferragni temendo di incorrere nel rischio di «pubblicità ingannevole» qualora nella comunicazione venissero legate le vendite alla donazione. Come riconosce l'Antitrust, Balocco ha effettivamente donato 50 mila euro all'Ospedale Regina Margherita ben prima del lancio del Pink Christmas griffato FerragnI [...]

il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 5

«Ciao a tutte, aggiungo ----- in c.c. Per me ok ma massima attenzione all’attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole correlata alle vendite […] Occorre spiegarglielo bene, meglio forse per telefono […]». Dello stesso tenore una mail inviata dal manager della Balocco il 18 novembre 2022 al team di Ferragni [...] Ma nel copioso numero di email, risulta facoltà di Tbs Crew della «signora Ferragni» di decidere «in ultima istanza i contenuti da veicolare».

Il team di Ferragni insiste. «Buongiorno. Ho rivisto il comunicato in qualche

punto. Te lo rimando in allegato. […] “Lo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l’eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva: il pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino"».

pandoro chiara ferragni 5

Nel braccio di ferro della comunicazione sulla vendita del pandoro scappa una battuta per email al manager della Balocco: «Mi verrebbe da rispondere [al team Ferragni]: In realtà le vendite servono per pagare il vs cachet esorbitante».

pandoro chiara ferragni 6

Nel testo pubblicato dall'Antitrust si parla di spese per adv, quindi destinate alla Ferragni, fino a un milione di euro. Un conto salatissimo. Investimenti, legati alla filantropia, che però non hanno portato i benefici attesi. Su 362.577 Pandori «griffati» non tutti sono stati venduti. Anzi, una parte risulta rimasta invenduta (stimata in circa il 20%) ed è stata distrutta. Complessivamente, secondo l'Antitrust, «la maggior spesa sostenuta dai consumatori è stata pari a 1,6 milioni» per l'acquisto dei Pink Christmas. Tuttavia le due società riconducibili a Chiara Ferragni hanno ricavato una cifra superiore al milione di euro per la licenza dei marchi. E ora, oltre al danno di immagine per una campagna di beneficenza che in realtà non lo era, Balocco dovrà sborsare altri 420 mila euro per pagare la multa comminata dall'Antitrust.

pandoro chiara ferragni 7 pandoro chiara ferragni 8 pandoro chiara ferragni 2 pandoro chiara ferragni 1 pandoro chiara ferragni 10 pandoro chiara ferragni 11 pandoro chiara ferragni 3 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 2 pandoro chiara ferragni 12 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 3 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 1 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 4