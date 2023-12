IN VATICANO, PER L'ETERNO RIPOSO, STATECE VOI! – PAPA FRANCESCO HA FATTO SAPERE CHE, QUANDO MORIRÀ, SARÀ SEPPELLITO NELLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE E NON A SAN PIETRO, COME I PONTEFICI DEL NOVECENTO E MOLTI DEI LORO PREDECESSORI – È L’ULTIMO STRAPPO DI UN PAPA CHE IN DIECI ANNI HA INTRATTENUTO NEI CONFRONTI DELLA CURIA ROMANA UN RAPPORTO DI RECIPROCA SFIDUCIA…

Estratto dell’articolo di Iacopo Scaramuzzi per “la Repubblica”

papa francesco - intervista alla giornalista messicana Valentina Alakraki

Governa con nerbo il Vaticano, ma non vuole rimanervi per l’eternità. Papa Francesco ha annunciato che sarà seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore e non a San Pietro come i Pontefici del Novecento e molti dei loro predecessori. «Voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore a causa della mia grande devozione» per la Vergine, ha confidato alla giornalista messicana Valentina Alakraki.

[…] Qui disse la sua prima messa, nel Natale del 1538, sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, l’ordine religioso dal quale Bergoglio proviene. Qui Francesco è venuto il giorno dopo l’elezione per dedicare a Maria il suo pontificato. E qui è tornato, da allora, ben 115 volte, a ogni viaggio all’estero, ogni giorno dell’Immacolata concezione, qui è venuto a invocare la Madonna durante il Covid. Ma la scelta è anche l’ultimo strappo di un Pontefice orgogliosamente “outsider”, che in dieci anni ha intrattenuto nei confronti della Curia romana un rapporto di reciproca sfiducia.

papa francesco a santa maria maggiore

Francesco non ha mai nascosto che gli piacerebbe uscire anonimanente dal Vaticano, come il papa di Nanni Moretti, per mangiare una pizza o passeggiare per la città. «Mi sento un po’ ingabbiato», ha confessato durante il lockdown.

Non è andato ad abitare a San Giovanni in Laterano, come qualcuno aveva ipotizzato a inizio pontificato, la cattedrale del vescovo di Roma, ma ha disertato il Palazzo Apostolico, scegliendo di vivere l’hotel dentro lo Stato pontificio: Casa Santa Marta.

papa francesco - intervista alla giornalista messicana Valentina Alakraki

Ha ripetutamente infranto il protocollo, ha terremotato il Vaticano, ha mandato a processo un cardinale — Angelo Becciu — e a un altro, lo statunitense Raymond Leo Burke, ha appena tolto l’esoso appartamento e il “piatto cardinalizio” perché cannoneggiava il sinodo.

Nell’intervista alla televisione messicana N+ Francesco non dà l’impressione di prepararsi alla morte. Ha spiegato di avere in progetto un viaggio in Belgio, poi ci sono le ipotesi di Argentina e Polinesia. Certo, «la vecchiaia non si trucca», afferma. E ha previsto il proprio rito funebre, «lo semplifichiamo un po’». Non esclude che si dimetterà come Benedetto XVI, ma non domani e neppure dopodomani: «Chiedo al Signore di dire basta, ad un certo punto, ma quando Lui vorrà». […]

papa francesco a santa maria maggiore

L’annuncio di essere seppellito a Santa Maria Maggiore ha lasciato spiazzato più di un collaboratore. Fino a pochi giorni fa, nelle grotte di San Pietro si dava per certo che un sarcofago di marmo bianco era destinato al Pontefice regnante. A Santa Maria Maggiore non c’è traccia di lavori. «Lo abbiamo appreso leggendo la notizia», si schermiscono i guardiani della basilica liberiana.

Qui si trovano le tombe di sette papi: Onorio III, Niccolò IV, Pio V, Sisto V, Clemente VIII, Paolo V e clemente IX. C’è anche un antipapa poi ravvedutosi, Benedetto X. Qui c’è la tomba del cardinale Bernard Law, l’arcivescovo di Boston che, inseguito allo scandalo dei preti pedofili scoperchiato dal Boston Globe , trovò rifugio, grazie a Giovanni Paolo II, come arciprete della basilica, dove è morto nel 2017.

papa francesco a santa maria maggiore

Il luogo più adatto per Francesco sarebbe nella cappella in fondo a sinistra della navata principale, dove è esposta l’icona di Maria “Salus populi romani”, salvezza del popolo romano, della quale Bergoglio è molto devoto, e dove si trovano i sarcofaghi di altri due pontefici: Paolo V e Clemente VII.

In particolare, la sottocappellina dedicata a santa Francesca Romana, sul lato sinistro, è ancora vuota: sarebbe destinata al cardinale spagnolo Santos Abril y Castellò, arciprete emerito 88enne, ma soprattutto grande amico di Bergoglio, al quale avrebbe lasciato il posto senza problemi.

PAPA FRANCESCO

Sul lato opposto della navata centrale, sorge la cappella Sistina, dove Sant’Ignazio disse messa mezzo millennio fa. Non sarebbe, Francesco, il primo papa seppellito fuori dal Vaticano. […]

PAPA FRANCESCO PAPA FRANCESCO PAPA FRANCESCO