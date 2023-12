18 dic 2023 20:34

VATICANO A MISURA D’OMO. SÌ, MA NON TROPPO - PAPA FRANCESCO DÀ IL VIA LIBERA ALLA BENEDIZIONE IN CHIESA DI COPPIE OMOSESSUALI CON UN DOCUMENTO UFFICIALE DELLA SANTA SEDE. MA OCCHIO, PERCHÉ SI TRATTA DI UN’APERTURA FORMALE: NON SI AMMETTE “IL MATRIMONIO E NESSUN TIPO DI RITO LITURGICO CHE POSSA CREARE CONFUSIONE…”