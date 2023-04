IL VATICANO È PIENO DI DIAVOLI E DIETRO GLI ATTACCHI AL PAPA, COME QUELLI DI PADRE GEORG, CI SAREBBE ANCHE LO ZAMPINO DI SATANA! - A DIRLO, INCREDIBILE MA VERO, È STATO PROPRIO IL DEMONIO DURANTE UN ESORCISMO - IL PROBLEMA È CHE BERGOGLIO HA CONTRO ANCHE GLI ESORCISTI, COME RACCONTA FABIO MARCHESE RAGONA NEL LIBRO “ESORCISTI CONTRO SATANA” – IN VATICANO CI SAREBBE ANCHE UNA SUORA POSSEDUTA… - QUESTO SPIEGHEREBBE I CONTINUI ACCENNI AL DEMONIO CHE IL PAPA FA OGNI VOLTA CHE PARLA ALLA CURIA, PRETI E SEMINARISTI…

Dagonews

papa francesco bergoglio esorcista

Il Vaticano è pieno di diavoli e dietro gli attacchi al Papa, come quelli di Padre Georg, ci sarebbe anche lo zampino di Satana. A dirlo, incredibile ma vero, è stato proprio il demonio durante un esorcismo. Il problema è che Bergoglio ha contro anche gli esorcisti, come racconta Fabio Marchese Ragona nel libro “Esorcisti contro Satana”.

Papa francesco ha davvero un diavolo per capello, circondato com’è dai numerosi satanassi (e non sono pochi) che vivrebbero in Vaticano (e per quel che ha riferito sempre il diavolo: c’è anche una suora posseduta addirittura da Satana stesso) e il papa sembra esserne certo: questo spiegherebbe i continui accenni che fa al demonio ogni volta che parla alla Curia o a gruppi di preti e seminaristi.

Esorcista 3

Come non bastasse, il povero Bergoglio è assediato da numerosi indiavolati che bussano alla sua porta per essere esorcizzati perché non si fidano degli esorcismi compiuti da chi parla male del papa: in prima fila, gli esorcisti ucraini che, in mancanza di pronunciamenti papali, sono dediti ad esorcismi continui contro Putin perché “il maligno si allontani da lui”.

ESORCISMO