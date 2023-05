VE CAGATE ADDOSSO? ATTENTI: POTREBBE ESSERE UNO DEI SINTOMI INIZIALI DI UN CANCRO AL COLON-RETTO, UN TUMORE CHE NEGLI ULTIMI ANNI STA COLPENDO SEMPRE DI PIÙ I GIOVANI – GLI ESPERTI DELLA WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DI ST. LOUISHA HANNO STILATO L’ELENCO DEGLI IMPORTANTI SEGNALI DA NON SOTTOVALUTARE: DALLE PERDITE DI SANGUE AI DOLORI ADDOMINALI – LE CAUSE DELL’AUMENTO DEI CASI TRA I GIOVANI E…

Parlarne può essere difficile o particolarmente imbarazzante, ma la posta in gioco è alta: «confessare» a un medico che si soffre di diarrea in modo continuativo o che si hanno perdite di sangue dal retto può salvare la vita perché potrebbero essere i sintomi iniziale di un cancro al colon-retto.

Soprattutto prima dei 50 anni, quando si è poco propensi a pensare di avere un tumore perché ancora giovani, ma è proprio in questa fascia d'età (per la quale non sono previsti controlli di routine) che si sta verificando un aumento notevole dei casi. Con l'intento di favorire la diagnosi precoce, e scoprire la malattia quando le possibilità di guarire sono maggiori, un gruppo di ricercatori americani ha condotto uno studio che ha individuato alcuni campanelli d'allarme da non ignorare.

Quattro sintomi da non ignorare

La ricerca degli esperti della Washington University School of Medicine di St. Louisha coinvolto 5.075 pazienti con un carcinoma colon-rettale ai primi stadi e i risultati, appena pubblicati sulla rivista Journal of the National Cancer Institute , indicano che ci sono quattro segnali importanti da non trascurare perché potrebbero permettere di scovare un tumore agli inizi, anche due anni prima di quanto non accada nella maggior parte dei casi: diarrea frequente e perdurante, perdite di sangue (rosso vivo, insieme alle feci o meno), dolori addominali continui e che persistono per lunghi periodi, anemia. Quasi la metà dei partecipanti, infatti, aveva sofferto di uno o più di questi disturbi almeno tre mesi prima della diagnosi o anche più.

[…] Con 48.100 nuovi casi registrati ogni anno, il cancro al colon-retto è il secondo tipo di tumore più frequente nel nostro Paese ed è anche il secondo nella poco ambita classifica dei più letali, nonostante ci sia un modo efficace per diagnosticarlo agli inizi e salvarsi la vita: lo screening (offerto gratis in Italia a tutti le persone fra 50 e 70 anni) con il test Sof, per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

«Sette cittadini su dieci, però, non eseguono il test che il Sistema sanitario offre gratuitamente ogni due anni e che consentirebbe di evitare quasi il 90% dei casi visto che i carcinomi colon-rettali si sviluppano a partire da adenomi o polipi che impiegano anni, in media una decina, per trasformarsi in forme maligne — Antonino Spinelli, responsabile della Chirurgia del colon-retto all'Istituto Clinico Humanitas di Milano —.

C'è poi un altro problema: se è vero che queste neoplasie sono in aumento in chi ha meno di 50 anni, prima di questa età non sono previsti esami o visite di routine. Proprio per questo motivo negli Stati Uniti è stato recentemente abbassato a 45 anni l'inizio dello screening». Che il test Sof e, quando indicata (se ci sono sospetti), l'esecuzione di una colonscopia possano fare una grande differenza lo dimostrano i numeri: i casi di cancro al colon retto sono in calo dopo i 50 anni, proprio grazie ai controlli, mentre sono in crescita fra i più giovani.

Le cause dell'aumento fra i giovani

A cosa si deve l'aumento dei casi prima dei 50 anni? Negli Stati Uniti da anni il tumore del colon è in crescita in particolare nei ragazzi fra 20 e 34 anni (le stime prevedono addirittura un raddoppio dei casi entro il 2030) e fra i maggiori indiziati ci sono gli stili di vita scorretti. «[…] Sovrappeso, obesità, cattiva alimentazione e sedentarietà sono tra i principali fattori di rischio per questo tumore, anche se il loro ruolo nei pazienti giovani non è ancora ben chiaro».

Fattori dietetici quali il consumo di carni rosse e insaccati, farine e zuccheri raffinati e il consumo di cibi salati, conservati o affumicati fanno salire il pericolo di ammalarsi, come l’eccessivo consumo di bevande alcoliche e il fumo.

[…] Una protezione può essere prodotta dal consumo di frutta e verdure, carboidrati non raffinati, vitamina D e calcio. […]

