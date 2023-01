VE LO RICORDATE IL CASO "UNABOMBER"? - LA PROCURA DI TRIESTE STA INDAGANDO SU 10 PERSONE PER TROVARE IL RESPONSABILE (O I RESPONSABILI) E HA CHIESTO AL GIP DI POTER EFFETTUARE UN INCIDENTE PROBATORIO SU 10 REPERTI TRA GLI OGGETTI SEQUESTRATI DAI LUOGHI DEGLI ATTENTATI - VIDEO

CASO UNABOMBER

(ANSA) - La Procura di Trieste ha chiesto al Gip di poter effettuare un incidente probatorio per sottoporre a indagine genetica 10 reperti tra gli oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sugli attentati attribuiti a Unabomber per verificare se sia possibile identificarne il o i responsabili.

unabomber 2

Lo rende noto la Procura precisando che la richiesta è stata formulata dal pm Federico Frezza e che nel fascicolo risulta indagata "una persona la cui attendibilità appare problematica ed è tutta da verificare" e altre nove, cioè "tutti coloro che avevano rivestito tale posizione nel corso dei procedimenti avviati all'epoca dalla stessa Procura".

Il Procuratore capo, Antonio De Nicolo, ha precisato nella nota che "nei confronti di nessuna delle dieci persone menzionate nella richiesta d'incidente probatorio come 'persone sottoposte a indagine' sono stati acquisiti elementi tali da consentire di convogliare le investigazioni in una precisa direzione: sarà l'accertamento genetico, sperabilmente, elementi utili a tal fine". Le persone che erano state coinvolte in passato sono state iscritte nel registro degli indagati per evitare di incappare in questioni di nullità o di inutilizzabilità. Le loro posizioni, comunque, all'epoca, erano state tutte archiviate. De Nicolo inoltre sottolinea che per tutte e dieci gli indagati, fino al termine dell'accertamento ogni "frettolosa attribuzione di responsabilità" sarebbe una "gratuita illazione".

indagini unabomber 4 indagini unabomber 1 indagini unabomber 2 indagini unabomber 5 unabomber 3 indagini unabomber 6