VE LO RICORDATE IL CASO DI SIBORA GAGANI, 22ENNE ITALO-ALBANESE SCOMPARSA NEL 2014 NEL SUD DELLA SPAGNA? IL CADAVERE RITROVATO IN UNA INTERCAPEDINE TRA DUE MURA NELLA CASA DOVE VIVEVA CON L’EX FIDANZATO A VICINO MALAGA POTREBBE ESSERE IL SUO – A MURARE IL CORPO SAREBBE STATO L’UOMO, UN 45ENNE ITALIANO, GIÀ IN CARCERE ACCUSATO DELL’OMICIDIO DI UN’ALTRA FIDANZATA. LUI AVREBBE CONFESSATO DI AVER UCCISO LA GIOVANE A UN POLIZIOTTO PER POI RITRATTARE LA VERSIONE…

Potrebbe essere a una svolta il caso di Sibora Gagani, la 22enne italo-albanese scomparsa nel 2014 dalla città di Torremolinos, in Spagna, dove si era trasferita insieme al fidanzato. Il corpo della ragazza sarebbe infatti stato trovato nascosto in una cassa di legno, nascosta tra due pareti, nella casa in cui la giovane conviveva con il suo ex.

Non c'è ancora la conferma del Dna, ma secondo i media spagnoli gli inquirenti hanno pochi dubbi sul fatto che i resti appartengano alla 22enne italiana di origine albanese. Il principale sospettato del delitto è l'ex fidanzato di Sibora, un 45enne di Nettuno che di recente è stato arrestato in Spagna per il presunto omicidio della sua attuale fidanzata, Paula, di 28 anni, uccisa a fine maggio con 14 coltellate mentre era in casa.

I media spagnoli riferiscono che l'uomo avrebbe confessato l'omicidio di Sibora a un agente di polizia, ma la confessione non è stata poi confermata alla magistratura inquirente. Sta di fatto che nella giornata di martedì 6 giugno la polizia spagnola ha eseguito un blitz nell'appartamento in cui vivevano i due, trovando un corpo nascosto in un'intercapedine.

Nella sua confessione (poi ritrattata), il 45enne avrebbe ammesso di aver ucciso la giovane fidanzata, sciogliendo il corpo nell'acido per poi murare i resti. In tutti questi anni, quello stesso appartamento è stato affittato ad altre famiglie, senza che nessuno fosse a conoscenza del tragico segreto che nascondeva. […]

"Se lo lascio, mi tocca sparire, altrimenti non mi lascia" aveva confidato la giovane alla madre. Alla fine del 2013 Sibora era poi tornata in Italia per qualche mese, ma lui l'aveva raggiunta convincendola a tornare in Andalusia. […]

