VE LO RICORDATE PIETRO TIDEI, IL SINDACO MANDRILLO DI SANTA MARINELLA? – IL 77ENNE, AL CENTRO DELLO SCANDALO PER I VIDEO HOT IN MUNICIPIO, PROVA A FARSI PERDONARE DALLA MOGLIE “REGALANDOLE” UNA SPIAGGIA – NEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI, APPROVATO DAL COMUNE, SONO STATE AGGIUNTE 12 NUOVE CONCESSIONI BALNEARI, UNA DELLE QUALI SU UNA PROPRIETA’ DELLA MOGLIE DEL SINDACO, DOVE ORA POTRA’ COSTRUIRE UNO STABILIMENTO...

Clemente Pistilli per "La Repubblica"

Sotto l’albero di casa Pietro Tidei spunta una concessione demaniale. Il 22 dicembre scorso la commissione comunale sul demanio di Santa Marinella si è occupata dell’esame del nuovo Piano di utilizzazione degli arenili, uno strumento di grande importanza nella gettonatissima località balneare a nord di Roma.

Nel Pua, che verrà discusso in consiglio comunale il prossimo 28 dicembre, sono state inserite 12 nuove concessioni e 12 spiagge libere con servizio, una delle quali su terreni al confine con Civitavecchia di proprietà della moglie del primo cittadino.

Tre mesi fa il dem Pietro Tidei si è trovato al centro dello scandalo per i video a luci rosse in municipio. Il primo cittadino aveva denunciato alcune manovre volte a far cadere la sua giunta ed ipotizzato episodi di corruzione.

I carabinieri avevano piazzato negli uffici delle telecamere nascoste ed erano stati così ripresi anche degli incontri del sindaco con due donne. Tidei ha resistito alle polemiche esplose, ha specificato che nel procedimento avviato dopo la sua denuncia lui è vittima e bollato come fango il polverone che si era alzato su quelle riprese, deciso a difendere la sua privacy e la sua famiglia.

Mentre va avanti nella gestione del Comune, il primo cittadino ha così ora firmato la relazione tecnica al Pua insieme al responsabile dell’ufficio preposto e al gruppo di progettazione incaricato. […] Confermate dunque le concessioni esistenti e via libera a 12 nuove concessioni. Una su terreni della moglie del sindaco.

Sull’area della consorte di Tidei è prevista una concessione per attività ricreative e sportive, su due metri lineari di fronte mare, e una passerella in legno da 12 metri quadrati sulla scogliera. Nella zona dove da tempo la famiglia del primo cittadino dem non poteva far altro che limitarsi a prendere il sole ora si potrà svolgere un’attività imprenditoriale.

