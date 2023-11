VE LA RICORDATE LA STORIA DI GIUSEPPINA GIUGLIANO, LA BIDELLA PENDOLARE TRA NAPOLI E MILANO? LA SUA EPOPEA È GIUNTA AL CAPOLINEA: È STATA TRASFERITA VICINO A CASA - LA DONNA, DAL PRIMO SETTEMBRE, È STATA ASSEGNATA A UNA SCUOLA DI CAIVANO - FU TRASFORMATA IN EROINA DAI GIORNALONI, CHE LA CONTRAPPONEVANO AGLI "SCANSAFATICHE" DEL REDDITO DI CITTADINANZA, POI INIZIARONO A SORGERE MOLTI DUBBI, TRA CONGEDI E TESTIMONIANZE DEGLI STUDENTI CHE NON L'AVEVANO MAI VISTA - IL SUO COMMENTO SU FACEBOOK: "FELICISSIMA"

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Una vicenda incredibile, quella della bidella-pendolare di Napoli Giuseppina 'Giusy' Giugliano, che ogni giorno, a suo dire, percorreva in treno l'Italia per andare a lavorare a Milano. Alla solidarietà iniziale era subentrata la diffidenza, dopo la scoperta che quei viaggi non erano stati in realtà così frequenti e che la giovane aveva usufruito di un lungo periodo di malattia. In ogni caso, la vita da pendolare di lunga tratta ormai per Giusy è finita.

È stata assegnata provvisoriamente ad una scuola di Caivano, alle porte di Napoli, e lei - come scrive su Facebook a commento di un articolo di Fanpage, che pubblica la notizia - è "felicissima". La vicenda di Giuseppina esplose sui media all'inizio dell'anno e mezza Italia solidarizzò con questa giovane costretta a fare su e giù da Napoli a Milano quasi ogni giorno: alla fine era più conveniente che prendere una stanza in affitto e vivere a Milano, aveva spiegato.

In realtà, gli accertamenti svolti sia dai giornalisti che da molti utenti dei social, dimostrarono che le cose non stavano proprio così: risultò, tra l'altro, che la presenza di Giuseppina nella scuola milanese non era così assidua e che, soprattutto, da molti mesi era assente perchè malata.

Circostanza che la stessa giovane ha confermato, attribuendola tra l'altro proprio alla sua vita così disagiata e stressante. Sta di fatto, però, che il pendolarismo ora è finito. O, meglio, adesso è ridotto ai venti chilometri che separano Napoli da Caivano, dove la collaboratrice scolastica è stata assegnata in via provvisoria all'Istituto superiore 'Morano', lo stesso dove la scorsa estate la premier Meloni incontrò docenti e studenti. La stessa giovane bidella, sul suo profilo Facebook indica come luogo del suo lavoro attuale l'istituto del Parco Verde di Caivano, mentre quello precedente è il liceo artistico Umberto Boccioni di Milano. (ANSA).

Estratto da www.blitzquotidiano.it

Stop ai viaggi per la “bidella pendolare” tra Napoli e Milano: si è trasferita vicino a casa. Aveva fatto molto discutere la storia di Giuseppina Giuliano, collaboratrice scolastica al liceo milanese Boccioni, che all’inizio dell’anno aveva raccontato di fare avanti e indietro dalla Campania alla Lombardia, non potendosi permettere un affitto nella città meneghina.

Oggi però i viaggi a Milano sono un ricordo. Come fa sapere Fanpage, Giuseppina ha infatti “ottenuto, dallo scorso primo settembre fino al 31 ottobre del 2024, l’assegnazione provvisoria in provincia di Napoli. Certo, non è proprio a due passi da casa, ma sicuramente è più comodo che venire a Milano”.

La storia aveva suscitato molte perplessità, anche in casa Italo e Trenitalia, perplesse circa la possibilità della donna di poter spendere meno del prezzo di un affitto per percorrere quella tratta quotidianamente. I conti non tornavano, anche al ribasso. […]

“Questo mi permette di non avere ulteriori spese oltre a quelle del treno e per questo – aveva aggiunto – mi ritengo molto fortunata”. Poi erano arrivate le testimonianze raccolte fuori dalla scuola, dove in realtà non si vedeva da tempo. Lei si era giustificata spiegando: “A causa di tutti questi viaggi mi sono ammalata perché sin da piccola soffro di problemi ai polmoni”.

