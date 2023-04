2 apr 2023 10:10

VE LA RICORDATE LA STORIA DI KAREN BERGAMI, L’ASPIRANTE POLIZIOTTA “RIMBALZATA” DALL’ACCADEMIA PER UN TATUAGGIO SUL PIEDE? LA CASSAZIONE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO CHE AVEVA PRESENTATO PER LA SUA ESCLUSIONE – ROBE DA MATTI, LA DONNA HA PERFINO RIMOSSO IL TATUAGGIO CON IL LASER MA QUESTO NON È BASTATO PER REALIZZARE IL SUO SOGNO DI ENTRARE IN POLIZIA - (MA POI CHI LO VEDE COPERTO DALLA SCARPA, UN CRIMINALE FETICISTA?)