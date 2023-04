30 apr 2023 15:54

VE LA RICORDATE LA STORIA DELLA PRESIDE CHE, IN FLORIDA, ERA STATA LICENZIATA PER AVER MOSTRATO AGLI STUDENTI IL DAVID DI MICHELANGELO? ORA HOPE CARRASQUILLA È RIUSCITA FINALMENTE A VENIRE IN ITALIA E A VEDERE, PER LA PRIMA VOLTA DAL VIVO, L'OPERA – L’EX PRESIDE È STATA ANCHE RICEVUTA DAL SINDACO DI FIRENZE DARIO NARDELLA - LA DONNA ERA STATA CACCIATA A MARZO PERCHÉ L’OPERA DI MICHELANGELO È STATA CONSIDERATA “PORNOGRAFIA” DAI GENITORI...