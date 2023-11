VE LA RICORDATE LA VICENDA DELL'AVVOCATO CHE AVREBBE FALSIFICATO LA FIRMA DELLA SANTANCHÉ PER IMPOSSESSARSI DEGLI ATTI CHE ATTESTAVANO L’ESISTENZA, ALLORA NON ANCORA UFFICIALE, DELL’INCHIESTA SU VISIBILIA? - SONO SPUNTATI DEGLI APPUNTI CON DELLE INFORMAZIONI SU PERSONE VICINE A DANIELA SANTANCHÈ E IL NOME DI MARIA STELLA D'ANTONIO, EX FAN DI SILVIO BERLUSCONI...

Da www.lastampa.it

servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012 1

Spuntano appunti con informazioni da fonti aperte su persone vicine a Daniela Santanchè e il nome di Maria Stella D'Antonio, «consulente professionale e d'impresa», come lei si definisce, e in passato fan di Silvio Berlusconi, nell'indagine della Procura di Milano in cui un avvocato è accusato di falso e sostituzione di persona per aver cercato di avere copia degli atti dell'indagine a carico della ministra di Fdi, falsificando la sua firma.

sigfrido ranucci report inchiesta su visibilia

Da quanto si apprende, lo scorso settembre, durante la perquisizione nello studio milanese di Danilo Guagliani, la Guardia di finanza ha trovato documenti con informazioni su persone dello stretto entourage della senatrice, come il suo compagno, che hanno fatto pensare a una sorta di dossieraggio.

Inoltre, a rendere più fitto il giallo che ruota attorno alla ministra, sono stati rinvenuti anche biglietti da visita dai quali sarebbe risultato come partner di Guagliani nell'ufficio che si affaccia su corso Lodi Maria Stella D'Antonio, che è stata anche tra i supporter accorsi al San Raffaele quando Silvio Berlusconi era ricoverato.

informativa di daniela santanche in senato sul caso visibilia 6

«Non è una legale, non ho mai detto che è una legale», si è limitato a dire lui, aggiungendo di non volere dire altro in quanto ci sono indagini in corso. La vicenda risale all'inizio di luglio quando la ministra aveva affermato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia (lo riceverà sotto forma di richiesta di proroga indagini qualche giorno dopo), precisando che dai controlli fatti a novembre dell'anno scorso dai suoi legali non era iscritta nel registro degli indagati.

servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012 8

In quei giorni alla pm Marina Gravina viene depositata una nuova richiesta di accesso agli atti firmata da Santanchè che finisce anche sul tavolo del procuratore Marcello Viola. Dopo un confronto con la firma originale della politica si scopre la differenza con quella dell'istanza.

Da lì le verifiche dell'indirizzo di posta elettronica da cui è partita la richiesta che hanno portato a Guagliani. E per accertare se il legale avesse avuto il mandato Santanchè, la ministra è stata sentita dagli inquirenti come parte offesa a luglio e non ha riconosciuto la firma e ha negato di aver dato mai l'incarico all'avvocato, ora indagato.

DANIELA SANTANCHE COME PINOCCHIO NELLA VIGNETTA DEL FATTO QUOTIDIANO informativa di daniela santanche in senato sul caso visibilia 1 daniela santanche barbie visibilia by sirio LA DIFESA DELLA SANTA - MEME BY EMILIANO CARLI IL CASO SANTANCHE VISTO DA GIANNELLI