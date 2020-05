VECCHIA A CHI? – A 85 ANNI JUDI DENCH CONQUISTA LA COPERTINA DI VOGUE UK E SI AGGIUDICA IL TITOLO DI COVER STAR PIÙ ANZIANA DI SEMPRE - FOTOGRAFATA DA NICK KNIGHT POCO PRIMA CHE SCATTASSE IL LOCKDOWN, L'ATTRICE VINCITRICE DI UN OSCAR HA VOLUTO CHIUDERE DEFINITIVAMENTE L'ARGOMENTO SU UN SUO POSSIBILE RITIRO DOPO 60 ANNI DI CARRIERA: “DI ANDARE IN PENSIONE NON SE NE PARLA ANCORA…” - VIDEO

Solo un filo di trucco, il taglio dei capelli, bianchissimi, corto e sbarazzino e quegli occhi chiari ed intensi su un volto radioso. Judi Dench, 85 anni, sorride sulla copertina dell'edizione di giugno del magazine Vogue e si aggiudica il titolo di cover star più anziana di sempre: "Di andare in pensione non se ne parla ancora", racconta l'attrice britannica.

Fotografata da Nick Knight poco prima che scattasse il lockdown e che la star si ritirasse nel suo auto-isolamento, l'attrice vincitrice di un Oscar ha voluto chiudere definitivamente l'argomento su un suo possibile ritiro dopo 60 anni di carriera.

Dell'attuale situazione Judi Dench ha detto: 'Sono sicura di sentirmi come tutti gli altri, tempi così senza precedenti sono abbastanza difficili da comprendere. La cosa buona è che questa pandemia ha reso le persone più consapevoli della situazione degli altri, che sono completamente soli. Se da questo emergerà una rinnovata gentilezza reciproca, allora sarà un vantaggio".

Premio Oscar per "Shakespeare in love", ma vincitrice di moltissimi altri premi, 11 Bafta, 2 Golden Globe, 2 Screen Actors Guild Awards e indimenticabile personaggio chiave nel ruolo di M nella saga di 007, l'attrice, che non ha un suo profilo social, è apparsa in queste ultime settimane sul profilo Twitter del nipote Sam Williams e ha posato con una t-shirt di Choose Love, per sostenere la sanità nell'emergenza coronavirus.

Parlando del suo ruolo più recente in "Cats", che è stato etichettato come il peggior film del 2019 ai Razzies, Miss Judi ha scherzato lamentandosi del mantello che le è stato fatto indossare! "Come avere cinque fot...e volpi fottute sulla schiena!"

La Dench è attualmente in coppia con David Mills, 76 anni, che ha incontrato nel 2010.

