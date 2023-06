LA VECCHIA MUSICA STA UCCIDENDO LA NUOVA? OH, YEAH! – IL 70% DEL MERCATO È RAPPRESENTATO DA VECCHI BRANI DI POLICE E BOB MARLEY MENTRE IN RADIO E SOCIAL PASSANO CANZONI TALMENTE SCADENTI CHE DURANO UN NIENTE - RITORNA IL VINILE E I FONDI FANNO A GARA PER COMPRARE I CATALOGHI DI VECCHIE STAR DEL POP E DEL ROCK (DYLAN, BOWIE, SPRINGSTEEN) - ALCUNI PENSAVANO A UN “EFFETTO PANDEMIA”, MA LA VERITÀ È CHE CHI DOVREBBE SCOPRIRE I TALENTI NON È PIÙ IN GRADO DI FARLO – MA IL POTERE DELLA MUSICA HA TROVATO UN’ALTRA STRADA CHE NON PASSA PER LE ETICHETTE BLASONATE…

Le vecchie canzoni rappresentano il 70% del mercato musicale statunitense, secondo gli ultimi rilevamenti di MRC Data, una società che analizza il mercato musicale. Un dato che fa tremare le nuove generazioni di musicisti che devono fare i conti con i mostri sacri della musica e dal restringimento del mercato, che viene invaso da vecchie canzoni.

Secondo un dato di gennaio del 2022 delle 200 tracce più popolari solo il 5% riguardava nuove canzoni. Solo tre anni fa si parlava del 10%. E se si dà un’occhiata ai brani acquistati ci rende subito conto che le persone sono più disposte a comprare vecchia musica.

Mai come oggi il successo di una canzone è del tutto transitorio. E ci sono brani che vengono definiti successi senza che arrivino a gran parte della popolazione.

Ogni settimana etichette discografiche, manager di band e altri professionisti vogliono pubblicizzare le novità più recenti. Il loro sostentamento dipende da questo. L'intero modello di business dell'industria musicale si basa sulla promozione di nuove canzoni. Ma le persone sono sempre meno disposte ad ascoltarle.

Ne è un esempio il calo del pubblico televisivo per i Grammy. Nel 2021, il numero di spettatori per la cerimonia è crollato del 53% rispetto all'anno precedente, da 18,7 milioni a 8,8 milioni. È stata la trasmissione dei Grammy meno vista di tutti i tempi. Un decennio fa, 40 milioni di persone guardavano i Grammy Awards.

Ora i giovani sono su Twitch a provare il nuovo videogioco e, in effetti, i musicisti farebbero meglio a ottenere un posto in Fortnite piuttosto che firmare un contratto discografico. Almeno avrebbero accesso a una fascia demografica in crescita.

Per alcuni questa tendenza è frutto della pandemia. In molti hanno creduto che con la riapertura delle discoteche alla fine sarebbe tornata in auge la musica del momento. Ma le previsioni non sono state così rosee. I motivi per cui la vecchia musica sta surclassando la nuova sono molteplici e sono frutto di diverse tendenze:

- La principale area di investimento nel mondo della musica sono le vecchie canzoni. Le società di investimento si fanno la guerra per acquistare i cataloghi di vecchie star del pop e del rock

- I cataloghi più richiesti sono di musicisti settantenni o ottanta (Bob Dylan, Paul Simon, Bruce Springsteen) o già morti (David Bowie, James Brown)

- Anche le principali etichette discografiche stanno partecipando alla corsa alla vecchia musica: Universal Music, Sony Music, Warner Music e altri stanno acquistando cataloghi e investendo ingenti somme in vecchi brani. In passato, quei soldi sarebbero stati usati per lanciare nuovi artisti.

- Il formato fisico più venduto nella musica è l'LP in vinile, che ha più di 70 anni. Non ci sono segnali che le etichette discografiche stiano investendo in un'alternativa nuova e migliore, anche perché il vecchio è visto come superiore al nuovo.

-Le etichette discografiche non spendono denaro in ricerca e sviluppo per rivitalizzare la propria attività

- I negozi di dischi sono coinvolti nella stessa distorsione temporale. In un'epoca precedente, commercializzavano in modo aggressivo nuova musica, ma ora guadagnano di più dalle ristampe in vinile e dagli LP usati.

-Le stazioni radio stanno contribuendo alla stagnazione, inserendo meno nuove canzoni nella loro rotazione o ignorando completamente la nuova musica a favore dei vecchi successi.

- Quando una nuova canzone supera questi ostacoli e diventa effettivamente un successo, il rischio di azioni legali per plagio è aumentato esponenzialmente

- Come se già tutto questo non fosse un incubo, i musicisti morti stanno ora tornando in vita in forma virtuale, tramite ologrammi e musica "deepfake", rendendo ancora più difficile per i giovani artisti viventi competere sul mercato.

Man mano che le etichette discografiche perdono interesse per la nuova musica, gli artisti emergenti cercano disperatamente altri modi per ottenere visibilità. Sperano di inserire le loro tracce autoprodotte in una playlist in streaming o di concedere in licenza le loro canzoni per l'uso nella pubblicità o nei titoli di coda di uno spettacolo televisivo. Queste opzioni potrebbero generare un reddito da royalty, ma fanno ben poco per costruire il riconoscimento del nome.

Decenni fa, il compositore Erik Satie annunciò l'arrivo della "musica per mobili", un tipo di canzone che si fondeva perfettamente con lo sfondo delle nostre vite. La sua visione sembra più vicina alla realtà che mai. Ma qual è il motivo? Per molti le nuove canzoni sono scadenti: le vecchie canzoni avevano melodie migliori, armonie più interessanti, non erano solo voci uscite dall’autotune.

Ma la verità è che l'industria musicale ha perso la capacità di scoprire e coltivare i propri talenti. E le scuse sono tante: i pezzi grossi dell'industria musicale hanno costante paura di cause legali per copyright. Tutti ne soffrono tranne gli avvocati.

Non solo: la verità è che le persone che gestiscono l'industria musicale hanno perso fiducia nella nuova musica. Non lo ammetteranno mai pubblicamente, ma i magnati hanno perso la fiducia nel potere redentore che cambia la vita della nuova musica. Quanto è triste? Naturalmente, i decisori devono fingere di credere ancora nel futuro della loro attività e vogliono scoprire il prossimo talento rivoluzionario.

Ma non è quello che pensano davvero. E come biasimarli? Le radio trasmettono solo canzoni che si adattano alle formule dominanti, che non sono cambiate molto negli ultimi decenni. Gli algoritmi che curano la nostra nuova musica sono anche peggiori. Gli algoritmi musicali sono progettati per essere cicli di feedback , assicurando che le nuove canzoni promosse siano praticamente identiche alle vecchie canzoni preferite. Tutto ciò che veramente rompe gli schemi è escluso. Il problema non è la mancanza di buona nuova musica, ma l’incapacità di scoprirla.

In questo contesto ci sono canzoni che possono diventare virali senza che l’industria discografica se ne accorga quando ormai sono già dei successi.

Sarà così che finirà questa storia: non con l'emarginazione della nuova musica, ma con qualcosa di radicale che emerge da un luogo inaspettato. Ed è così che è sempre successo nella storia: le rivoluzioni musicali vengono dal basso verso l'alto, non dall'alto. Gli amministratori delegati sono gli ultimi a saperlo. Siamo fortunati che la musica sia troppo forte per essere uccisa.