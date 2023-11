I VECCHIETTI SONO L'ELDORADO DEI CRIMINALI – NELL’ULTIMO ANNO SONO AUMENTATI I REATI AI DANNI DEGLI OVER 65: ERANO IN CALO DA PIU’ DI DIECI ANNI – L’INCREMENTO PIU’ ALTO È STATO REGISTRATO NELLE RAPINE PER STRADA MA ANCHE NELLE TRUFFE, SOPRATTUTTO TRA UOMINI TRA I 65 E I 70 ANNI – LE “FREGATURE” PREFERITE DAI MALVIVENTI SONO QUELLE DEL “FALSO NIPOTE” E LE “ROMANCE SCAM” – IL RAPPORTO SUI CRIMINI IN ITALIA: LA CITTA' PIU' PERICOLOSA E' MILANO, SEGUITA DA...

Estratto dell’articolo di Michela Allegri per “il Messaggero”

Aumentano i furti e le rapine, ma anche le truffe in danno degli anziani sono diventate una priorità […] E in risposta è arrivato il nuovo pacchetto sulla sicurezza contenuto in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri: un miliardo e mezzo di euro per i rinnovi contrattuali del personale in divisa e norme che introducono nuovi reati e aggravano le pene per altri, compresi i raggiri in danno delle persone fragili.

La necessità di intervenire emergeva dai dati del Viminale relativi alle denunce presentate nei primi sei mesi dell'anno. I furti con strappo sono saliti del 7 per cento rispetto al 2019, mentre le rapine in pubblica via sono aumentate addirittura del 13 per cento. Un dato in controtendenza con gli anni precedenti: gli eventi di criminalità predatoria risultavano in calo da più di un decennio. In crescita nello stesso periodo anche il numero dei furti con destrezza e di quelli di motocicli e macchine. […] è stato registrato anche un più 12 per cento di per percosse e un più 34 per cento di segnalazioni per estorsione.

Dallo stesso report emerge che la città più pericolosa d'Italia è Milano, mentre Rimini e Roma si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto. […] resta stabile il numero degli omicidi: sono stati 195. Stando ai dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, invece, nel 2022 i delitti registrati erano stati 2.183.045, con un incremento rispetto al 2021 del 3,8 per cento, anche se risultavano in diminuzione rispetto al 2019. […]

Ma torniamo ai raggiri nei confronti dei soggetti più fragili. Dai dati del Dipartimento di pubblica sicurezza - relativi allo scorso anno - emerge che il numero delle vittime over 65, diminuito dell'1,4 per cento nel 2020 rispetto al 2019, è tornato ad aumentare: del 13,3 per cento nel 2021 e del 6,1 per cento nel 2022. Dall'analisi emerge che gli anziani vittime di truffa sono prevalentemente uomini che si trovano nella fascia di età compresa tra i 65 e i 70 anni, e che le regioni con più casi denunciati sono Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna e Piemonte. E ancora: nel 2022 le vittime totali di truffa online sono state 99.805, e di queste 12.649, cioè il 12,7 per cento, sono over 65.

Tra le truffe più diffuse c'è quella del falso nipote, utilizzata soprattutto a Roma, dove si verificano circa 100 tentativi di raggiro ogni mese: […] In rete, invece, una delle più utilizzate è la truffa romantica, o romance scam, nella quale la vittima viene presa di mira su siti di incontri online, oppure attraverso i social. […]

