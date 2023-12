VECCHIETTI TERRIBILI - QUANDO UN 80ENNE IN MONOPATTINO INCONTRA UN 80ENNE IN MACCHINA, QUELLO IN MONOPATTINO È SPACCIATO - AD AREZZO UN ANZIANO HA INVESTITO UN SUO COETANEO CHE SFRECCIAVA CON IL MEZZO ELETTRICO - IL SIGNORE A BORDO DEL MEZZO A DUE RUOTE È INIZIALMENTE SVENUTO MA, DOPO ESSERE STATO SOCCORSO E PORTATO ALL'OSPEDALE, SI È RIPRESO SENZA RIPORTARE GRAVI DANNI...

Estratto dell'articolo di Gianmarco Lotti per www.repubblica.it

monopattino elettrico 9

Un ottantenne in auto investe un altro ottantenne che gira per la città in monopattino. Succede a Arezzo, che in questi giorni è al centro delle cronache per il grande afflusso di persone alla Città del Natale e ha un traffico piuttosto congestionato nel centro cittadino. [...]

Domenica 10 dicembre, di pomeriggio, un uomo di circa ottanta anni era alla guida del suo monopattino elettrico per le strade di Arezzo. Per cause ancora da chiarire, un altro uomo - suo coetaneo - era in auto e stava per dirigersi verso viale Giotto.

Nei pressi di una rotonda, non distante dal Parco Giotto, l'auto ha centrato in pieno il monopattino e l'anziano alla guida delle due ruote è caduto a terra. Inizialmente ha perso i sensi, si è temuto il peggio. Solo l'intervento dei sanitari è riuscito a far migliorare la situazione: il ferito è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale di Arezzo. [...] Le indagini della polizia municipale vanno avanti. L'ottantenne ferito si trova in ospedale e, dopo lo spavento iniziale, le sue condizioni sembrano non essere gravi.

monopattino elettrico 3 monopattino elettrico 5 monopattino elettrico 10