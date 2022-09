VEDI NAPOLI E POI PICCHIA – GLI INGLESI AVEVANO TANTO ROTTO IL CAZZO CON LA STORIA DI “NAPOLI CITTA' INSICURA”. POI, DOPO LE 4 SBERLE PRESE DAGLI SPALLETTI BOYS, GLI HOOLIGAN DEL LIVERPOOL USCITI DALLO STADIO HANNO AGGREDITO PASSANTI E AUTOMOBILISTI – E NELLA NOTTE SI SONO PICCHIATI SELVAGGIAMENTE CON I TIFOSI PARTENOPEI, CON SCENE DA GUERRIGLIA URBANA. (NON UNA NOVITA'. I TIFOSI DEL LIVERPOOL DA DECENNI SEMINANO VIOLENZA E DEVASTAZIONE IN EUROPA. CEFERIN COSA DICE?) – VIDEO

Alla vigilia della partita di Champions tra Napoli e Liverpool, giocata ieri al Maradona e vinta dagli azzurri con il punteggio di 4-1, la società inglese aveva invitato i propri tifosi ad evitare il centro storico partenopeo per non incappare in «scippi e rapine in una città pericolosa».

Ma, ieri sera, al termine della gara, sono stati i napoletani a doversi difendere dagli hooligans. Scene da guerriglia urbana nella zona centrale di Napoli, in particolare su via Marina e in diverse strade del centro storico.

Qui la furia degli hoolingans si è scatenata senza alcuna ragione contro passanti, gruppi di giovani e addirittura automobilisti e motociclisti. Due ragazzi su uno scooter, che transitavano su via Marina, sono stati placcati e scaraventati a terra.

Alcuni giovani che stavano rientrando a casa aggrediti da ultrà dei Reds e colpiti con mazze e bottiglie. E’ stato necessario l’ntervento delle forze dell’ordine per cercare di tamponare queste scene da guerriglia urbana. Violenza poi degenerata nella notte quando si sono registrati scontri tra le due tifoserie.

