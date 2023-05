VEDO NERO: UN 23ENNE GAMBIANO HA AGGREDITO E CERCATO DI VIOLENTARE UNA DONNA DI 44 ANNI ED È STATO ARRESTATO – L’AGGRESSORE, IRREGOLARE SUL TERRITORIO E SENZA FISSA DIMORA, È RIUSCITO A ENTRARE NELL'ABITAZIONE DELLA DONNA MENTRE IL PORTONE SI STAVA CHIUDENDO - DOPO AVERLA SEGUITA NELLA SUA ABITAZIONE, L'HA COLPITA DEI PUGNI E LE HA STRAPPATO I VESTITI DI DOSSO, MA LEI È RIUSCITA A REAGIRE. LA NOTIZIA ARRIVA APPENA 24 ORE DOPO IL TENTATO STUPRO DI PAVIA, PER CUI È STATO FERMATO UN NIGERIANO...

Estratto da www.rainews.it

Una donna di 44 anni ha subito un tentativo di violenza sessuale e un'aggressione, anche con pugni al volto, da un uomo ieri pomeriggio nella sua casa nei pressi di via Washington, a Milano. L'uomo, che sarebbe originario del Gambia, è stato arrestato per violenza sessuale, tentata rapina e lesioni dai carabinieri su disposizione del pm di turno Paolo Filippini.[...]

Da quanto si è saputo, l'uomo, 23 anni originario del Gambia, irregolare, incensurato e senza fissa dimora, ieri pomeriggio, verso le 18, è riuscito ad entrare nel palazzo nella zona ovest di Milano mettendo avanti un piede quando il portone si stava chiudendo. E poi, probabilmente dopo aver seguito la donna, è riuscito anche ad entrate nell'abitazione della 44enne.

A quel punto,[...] l'ha subito aggredita, colpendola anche con numerosi pugni al volto e in testa, e le ha strappato i vestiti, ma lei è riuscita a reagire. E si è messo poi a rovistare nell'appartamento per cercare di portare via qualcosa.

Sono intervenuti i carabinieri e l'hanno arrestato su disposizione della Procura.

Il pm ha chiesto la convalida dell'arresto per le accuse di tentata rapina, violenza sessuale, in relazione al tentativo di abusi, e lesioni [...] e la custodia in carcere. [...]

