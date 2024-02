VEDO NERO - IN ITALIA CI SAREBBERO ALMENO 3 MILIONI DI PERSONE CHE LAVORANO SENZA UN CONTRATTO REGOLARE - LA MAGGIOR PARTE E' IMPIEGATA NEI SERVIZI ALLE PERSONE, MA ANCHE NELL'AGRICOLTURA, L'EDILIZIA, IL TURISMO E LA RISTORAZIONE - IL NUMERO E' IN AUMENTO RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI, SOPRATTUTTO AL NORD, DOVE CI SONO CIRCA 1,2 MILIONI DI LAVORATI IN NERO - L'ATTACCO DEI SINDACATI: "CHE FINE HANNO FATTO I 200 MILIONI DI EURO DEL PNRR STANZIATI PER…"

Estratto dell'articolo di Luca Monticelli per "la Stampa"

Contratti finti di poche ore - se va bene - e salari fuori busta, zero tutele, flessibilità totale e minacce costanti di essere "licenziati". Così lavorano tre milioni di persone in Italia che secondo gli ultimi dati Istat risultano irregolari. L'Istituto nazionale di statistica calcola nel 2021 un aumento delle maestranze in nero di 73 mila unità rispetto al 2020 (+2,5%), e un'incidenza sull'attività sommersa pari a 69 miliardi di euro, il 3,7% del Pil. […]

Il lavoro nero è diffuso in tutti i settori: nei servizi alle persone tocca il 42%, segue l'agricoltura con quasi il 17%, poi l'edilizia, il commercio, il turismo e la ristorazione in cui si stima un'illegalità fiscale e contributiva attorno al 13%. La stragrande maggioranza degli sfruttati sono stranieri, che oltre a non avere un contratto non hanno neppure i documenti. […]

I NUMERI DAL NORD AL SUD

Più di 700 mila sono gli irregolari impiegati nel lavoro domestico, tra i 2 e i 300 mila gli invisibili che operano rispettivamente nell'agricoltura, nel commercio, nelle costruzioni, nel settore alloggi, ristorazione e nelle attività artistiche. Circa centomila gli addetti in nero nei trasporti e magazzinaggio. Secondo la Cgia di Mestre in termini assoluti è il Nord l'area del Paese con il maggior numero di lavoratori in nero, pari a 1, 2 milioni, seguita dal Mezzogiorno con poco più di un milione, mentre al Centro se ne contano 780 mila. Tuttavia la classifica cambia se si considera l'incidenza del lavoro irregolare sul totale dell'occupazione: in questo caso l'area con il tasso di "nero" maggiore è il Sud, con Calabria e Campania in testa.

IL PNRR

Il ministero del Lavoro ha realizzato un piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso che si prefigge di contrastare l'illegalità nel prossimo triennio; le azioni messe in campo continuano però ad alimentare lo scetticismo dei sindacati. La segretaria nazionale della Fai-Cisl Raffaella Buonaguro, ad esempio, ricorda la lotta al caporalato e alla politica dei ghetti: «Vogliamo sapere che fine hanno fatto i 200 milioni di euro del Pnrr stanziati per gli alloggi dei lavoratori agricoli, inoltre serve una revisione strutturale della Bossi-Fini, della politica dei flussi e delle modalità del click-day, perché molte aziende segnalano la mancanza di manodopera ma poi nei ghetti incontriamo ogni giorno braccianti che lavorano in nero anche da vent'anni in Italia, e spesso hanno fogli di via, permessi scaduti, richieste di regolarizzazione appese da anni alla burocrazia».

[…] Poi c'è il problema dei controlli, perché l'Ispettorato è sotto organico: «I redditi agricoli non crescono se non si applicano i contratti e non si promuove la concorrenza leale».

IL SISTEMA

Nella ristorazione è ormai diventato un sistema: basta leggere i comunicati giornalieri della Guardia di finanza: dalla Lombardia alla Sicilia passando per il Lazio, oltre il 70% delle ispezioni in pizzerie, locali, bar, ristoranti portano alla luce l'utilizzo di personale in nero o senza permesso di soggiorno. La tecnica dei datori di lavoro "furbetti" si è affinata negli anni: raramente le fiamme gialle pizzicano un lavoratore completamente in nero, gli invisibili sono quasi sempre gli extracomunitari senza documenti. Per gli altri - camerieri, barman, cuochi - il "sistema" prevede un part time regolare, da 10-15 ore a settimana. Solo che quel lavoratore di ore ne lavora 50 o 60, e il pagamento aggiuntivo è fuori busta. Un modo per provare a eludere i controlli. Funziona? I dipendenti scappano e sono diventati introvabili.