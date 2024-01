VELE E VELENI – C’E’ QUALCUNO CHE STA CERCANDO DI SABOTARE LA “TRANSLATED 9”, BARCA ITALIANA IN TESTA ALLA “OCEAN GLOBE RACE”? – L’IMBARCAZIONE, CHE È PRIMA NELLA GARA PER IL GIRO DEL MONDO SENZA TECNOLOGIA, È STATA PENALIZZATA DI 172 ORE IN CLASSIFICA PERCHE’ NON AVREBBE FATTO RIPARARE LE VELE A BORDO – IL CAPITANO VITTORIO MALINGRI SI È DIMESSO PER PERMETTERE UNA RIDUZIONE LA PENA, MA NON PRIMA DI LANCIARE ACCUSE DI “SPIONAGGIO” DA PARTE DEGLI ALTRI TEAM: “SIAMO SEMPRE SOTTO ATTACCO E SOSPETTATI..."

Estratto dell’articolo di Gaia Piccardi per il "Corriere della Sera"

La favola di Translated 9, la barca italiana uscita dal nulla in testa alla Ocean Globe Race, il giro del mondo vintage senza tecnologia (vietati Gps, satelliti e computer) […] è diventata un intrigo tra spiate dei rivali e regole inutilmente obsolete che ha decapitato il leggendario Swan 65 che fu di Clare Francis (prima donna in regata alla Withbread, correva il ‘77) del suo skipper, il lupo di mare Vittorio Malingri.

Siamo a Auckland, Nuova Zelanda, terra di maori e marinai. Durante lo stop della terza tappa del giro partito il 10 settembre dell’anno scorso da Southampton e dominato a sorpresa dallo scafo del neo-armatore Marco Trombetti, fondatore di Translated, servizio pionieristico di traduzione che ha aperto la strada all’intelligenza artificiale (usata con criterio), tre giorni prima della ripartenza per l’Uruguay […]

La barca made in Italy è stata penalizzata di 172 ore in classifica: 72 per aver riparato le vele in veleria anziché a bordo, 100 per omessa dichiarazione dello skipper, che ha fatto a suo modo mea culpa («Sono fuori dai giochi, ho creato un problema al team però siamo sempre sotto attacco e sospettati: questo non è lo stile che mi piace tra i concorrenti») ed è sbarcato, di modo che la zavorra di Translated 9 si limiti a 72 ore.

[…] Nel pozzetto restano Nico Malingri, figlio di Vittorio, e Simon Curwen affiancati da Pietro Luciani e Marco Trombetti, che però è imprenditore più che marinaio, prima di questa regata non era mai andato a vela e soffre anche di un certo mal di mare […] perché lo spirito dell’evento voluto da Don McIntyre prevede che il 70% dell’equipaggio sia dilettante, comprese le quote rosa (su Translated 9, in questa tappa, la studentessa turca Ezgim Mistikoglu e l’inglese Connie Stevens9

[…] L’impresa resta possibile, a dispetto del peso della penalità indesiderata. Translated 9 è inseguito da finlandesi, inglesi, francesi, ma ha un buon margine sui rivali. «Andiamo più veloci di loro con una barca più lenta perché siamo più bravi a navigare» sottolinea Malingri per farsi altri amici. […]

