Estratto dell’articolo di Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Da una parte c’è Blanco che distrugge le rose sul palco del Festival di Sanremo, dall’altra la Rai che spende e spande per curare i giardinetti aziendali. Se il cantante è stato indagato per danneggiamento, il numero uno di Viale Mazzini, Carlo Fuortes, ha messo in palio un milione di euro per la manutenzione delle aree a verde presso gli insediamenti Rai di Roma Dg, Roma Centro e Roma Nord: è la prova che la flora costa, e tanto.

Nel dettagliatissimo capitolato Rai sono indicati i compiti dell’appaltatore, che “dovrà manutenere” tappeti erbosi, cespugli, siepi, arbusti, alberi, piante da interno, fioriere, aiuole, aree esterne e sistemi di irrigazione. Insomma, un lavoraccio. Particolare interessante: eventuali interventi “a richiesta” saranno “remunerati fuori dal canone ordinario”. […] Chi volesse partecipare alla gara ha tempo fino al prossimo 10 marzo.

Daniela Santanché vuole rilanciare il Mezzogiorno, anzi il sud. Ma c’è un problema: ha bisogno di dialogare, o almeno di incontrare, una persona. Così per il ministro del Turismo c’è bisogno “della Regione Campania di cui ancora non ho avuto il piacere di incontrare il presidente Vincenzo De Luca, nonostante io sia venuta diverse volte in questa regione”.

Santanchè era presente a Napoli al Nauticsud per il convegno “Turismo e Portualità”, con il presidente di Afina Gennaro Amato, il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi e l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci. Quest’ultimo ha tenuto a sottolineare che “per il settore nautico sono fondamentali lo spirito di collaborazione tra le varie istituzioni […]. Ma De Luca ancora ricorda le parole del ministro, quando c’era la pandemia. Per lui non sarà facile dimenticarle.

A SANREMO IN SCENA GEOMETRI E RAGIONIERI

Massimo Cacciari contro Roberto Benigni che parla della costituzione italiana al Festival di Sanremo trasmesso dalla Rai. E ci sta: a un professore universitario di chiara fama non piace vedere un attore che viene strapagato per spiegare (male) un argomento che viene trattato nelle aule di un ateneo.

Tanto più che Benigni vanta come carriera scolastica quella di studente dell’istituto tecnico commerciale intitolato a Francesco Datini di Prato […] per conseguire il diploma di ragioniere. […]

A proposito di titoli di studio, Amadeus, il conduttore della kermesse sanremese, è diplomato geometra. E Fiorello? Liceo scientifico […]

