Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

Malagò, Gravina e Dal Pino a Draghi: “Magari”

Coni, Figc e Lega Serie A insieme, per scrivere una lettera a Mario Draghi. Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino hanno unito le forze con l’obiettivo di “coinvolgere il governo su un piano di riqualificazione dell’impiantistica sportiva, magari anche trovando un riconoscimento specifico nel Recovery Plan di prossima definizione”. Si, hanno proprio scritto “magari”.

Mineo e Luxuria? Hanno la stessa voce

Nel Pd, nonostante tutto, c’è ancora chi ha voglia di scherzare. Un esempio? Ieri un parlamentare dem notava una singolare coincidenza: “Ho sentito qualche giorno fa, a breve distanza uno dall’altro, in tv, Corradino Mineo e Vladimir Luxuria: hanno la stessa voce.

Sono anni che li conosco, ma non me ne ero mai accorto”. Sembra una battuta, eppure risentendo con attenzione le loro voci è proprio così. “Certo, Luxuria ha tutto un altro fascino, è imbattibile”, ha commentato il piddino, dal profondo del cuore.

Quella volta che Gassman si fece “sondare” per il Quirinale

Nicola Piepoli, il decano dei sondaggisti italiani, ha evocato un curioso lavoro che gli era stato commissionato quaranta anni fa da Vittorio Gassman. Motivo del sondaggio, valutare la popolarità del grandissimo attore nel caso di una sua ipotetica candidatura al Quirinale.

“È vero”, ricorda uno storico protagonista del cinema italiano, “il colpevole però risponde al nome di Martin Scorsese che più volte disse di vedere benissimo Gassman nel ruolo di presidente della repubblica.

Era il 1980, c’era Ronald Reagan pronto a diventare numero uno degli Stati Uniti. La fama mondiale e l’eccezionale bravura di Gassman poteva dare lustro all’Italia, oltre che a lui. Chissà, forse la nostra storia poteva essere diversa, con un gigante come lui al Colle. Che ci pensò davvero”. Comunque, il sondaggio premiò in pieno Gassman con una percentuale davvero “bulgara”.

Cingolani chiacchiera con John Kerry

John Kerry è l’inviato speciale per il clima del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Kerry in questi giorni è in Europa, tra Londra, Bruxelles e Parigi. Roma non fa parte del suo tour (questo particolare la dice lunga su quanto Washington pensa dell’Italia), e allora il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani lo ha raggiunto telefonicamente.

Cingolani racconta di aver spiegato a Kerry che “il piano di ripresa italiano allocherà 80 miliardi di euro in 5 anni in progetti verdi che riguardino una accelerazione della decarbonizzazione, con riduzioni che potranno arrivare sicuramente al 55%. puntando al 60% delle emissioni al 2030, grazie al Recovery Fund”.

Quindi, “una forte spinta all’idrogeno verde e blu, una trasformazione radicale del settore dell’acciaio in senso sostenibile, scommessa su mobilità e trasporti sostenibili”. Vastissimo programma. Quando si vedranno d persona? Al G20 di Napoli, il 22 e 23 luglio. Chi vivrà, vedrà.

Melandri e il “bell’uomo” Aldo Rossi

“L'immaginazione e la fantasia non possono nascere che dalla conoscenza del reale", diceva Aldo Rossi (1931 - 1997), architetto, teorico, primo italiano a vincere nel 1990 il Premio Pritzker.

Il Maxxi dedica a Rossi una grandissima mostra, con tanti preziosi documenti legati all’architettura e alla politica: straordinaria la lettera firmata da Rossana Rossanda, nel 1958, su carta intestata “Federazione milanese del Pci - Commissione culturale”, per convocare il “caro compagno” Rossi, missiva che si chiude con la frase “vieni, pigro individuo, eh!”, vergata dalla stessa Rossanda. Giovanna Melandri, numero uno del Maxxi, guardando la teca si è soffermata su una foto dell’architetto commentando: “Era anche un bell’uomo”. Applausi.

Nardella, un giardino per Tina Anselmi

Chissà se lei, la Tina, avrebbe gradito. Fatto sta che a Firenze, sul lungarno Colombo, in occasione della giornata internazionale della donna, è stai intitolato un giardino a Tina Anselmi (1927-2016). Alla cerimonia di intitolazione era presente il sindaco Dario Nardella che si è detto "orgoglioso" di questa iniziativa, affermando poi che "Anselmi ha incarnato tutti i valori della Repubblica, legati anche alla Resistenza, alla lotta per la libertà.

Una donna che ha vissuto tante vite: quella di partigiana, di politica impegnata nelle grandi battaglie, di prima ministra della Repubblica e poi alla presidenza della commissione di indagine sulla P2. Tutta la sua vita è stata rivolta a quel difficile e ancora non terminato percorso di riconoscimento di una piena parità di genere nel nostro Paese”. Nel suo lungo discorso, Nardella ha anche detto che “Anselmi si è battuta per la donna in modo molto concreto con proposte innovative, nel campo del lavoro, della vita sociale dell'Italia". Legami con Firenze, comunque, zero: la Tina era di Castelfranco Veneto.

