Estratto dell’articolo di Greta Privitera per www.corriere.it

Farah è appena tornata da Teheran. Racconta che il colpo d’occhio delle ragazze senza velo è impressionante: «Non lo porta quasi nessuna». Nelle altre città iraniane non è così evidente come nella capitale, ma dall’uccisione di Mahsa Amini, il capo scoperto di una donna, i capelli sulle spalle, gli orecchini in vista non sono più rare apparizioni.

[…] Farah racconta che le ragazze sotto i 30 anni lasciano il velo a casa — «non avete idea di quanto coraggiosa sia questa scelta», dice — quelle un po’ più grandi tendono a tenerlo abbassato sulle spalle. Ma il simbolo dei simboli della dittatura, dell’apartheid di genere, fondamenta principale della repubblica islamica, è caduto.

[…] Per questo che le autorità, incapaci di arginare il cambiamento culturale in atto, le provano tutte. L’ultimo tentativo di controllare la vita, il corpo e le scelte delle donne arriva con l’uso del le telecamere nei luoghi pubblici per identificare quelle che violano la legge sull’hijab.

«In una misura innovativa e al fine di prevenire tensioni e conflitti nell’attuazione della legge sul velo, la polizia iraniana utilizzerà telecamere intelligenti nei luoghi pubblici per identificare le persone che infrangono le norme», ha affermato l’agenzia di stampa Tasnim, citando la polizia. Funziona così: le donne con il capo scoperto vengono riprese, identificate e poi ricevono un messaggio di avvertimento con l’ora e il luogo dell’avvistamento.

[…] Se l’avvertimento non dovesse essere ascoltato, la donna «criminale» subirà un processo. Qualche giorno fa, il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei ha dichiarato: «Non portare il velo equivale a un’espressione di inimicizia verso i nostri valori. Coloro che commetteranno atti così anomali saranno puniti e perseguiti senza pietà». A rafforzare le posizioni della magistratura sono arrivate le parole del presidente Raisi: «Se alcune persone dicono di non credere (nell’hijab) è bene usare la persuasione. Ma il punto importante è che c ’è un obbligo legale e l’hijab oggi è una questione legale».

[…] L’Iran oggi è manifestazioni di piazza e muri che gridano «Morte a Khamenei». Veli scomparsi, ragazze che ballano su TikTok e notti che parlano. «La notte di Teheran è straordinaria . Dai balconi, come fossero bocche del popolo, dopo cena, arrivano slogan contro il regime, si alzano gioiosi inni per la libertà. Succede sempre, per ore: è incredibile», racconta Farah.

