LA VENDETTA HA L’ORO IN BOCCA – MEGHAN MARKLE È STATA LA REGINA DELLA FESTICCIOLA AL “WOMEN OF VISION AWARDS” DOVE È STATA PREMIATA PER IL SUO IMPEGNO “NELLA DIFESA DI DIRITTI DI DONNE E RAGAZZE” (CI SFUGGONO I MERITI) – LA DUCHESSA INDOSSAVA UN VESTITO ATTILLATO, UN SANDALO ALTISSIMO E UN POCHETTE, TUTTO NELLA SFUMATURA DELL’ORO – CARA LE È COSTATA ‘STA VENDETTA VISTO CHE AVEVA ADDOSSO OLTRE 5MILA EURO DI ABITI. E IL BRACCIALE CARTIER DA 8MILA EURO… - VIDEO

Sembra a tutti gli effetti un "revenge dress", un abito della vendetta, quello scelto da Meghan Markle per la serata di assegnazione dei Women of Vision Awards 2023 a New York City: un modello attillato senza spalline, tutto color oro, da vera star.

Ben lontano dai look che la duchessa indossava per le sue apparizioni pubbliche assieme alla famiglia reale: “Per la maggior parte del tempo che ho passato nel Regno Unito raramente ho indossato il colore“, ha detto nel documentario Netflix Harry e Meghan "Era studiato. Da quanto ho capito, non si può mai indossare lo stesso colore di Sua Maestà se nemmeno di uno dei membri più anziani della famiglia. Quindi pensavo qual è un colore che non indosseranno mai? Cammello? Beige? Bianco? Ho scelto tonalità tenui per mimetizzarmi”. […]

Per la consegna dei Women of Vision Awards 2023 il principe ha fatto invece da accompagnatore, vestito in abito Dior. Ma soprattutto, a fianco di Meghan c'era anche sua madre, Doria Ragland.

La duchessa di Sussex è stata premiata per "il suo impegno a livello globale nell'empowerment e nella difesa di diritti di donne e ragazze". […]

Meghan Markle, 41 anni, indossava un abito dorato trapuntato senza spalline di Johanna Ortiz, aderente e con spacco frontale, con dettaglio cut out sul davanti. Da vicino, si nota il dettaglio della stampa "a squame", simile a quello di una coda da sirena. I sandali, sempre dorati, sono invece Tom Ford, mentre la pochette è di Carolina Herrera.

