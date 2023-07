LA VENDETTA DI “MAD VLAD” – PUTIN REAGISCE ALLE ESPLOSIONI SUL PONTE DI KERCH, IN CRIMEA, BOMBARDANDO A TAPPETO TUTTA L'UCRAINA – LE SIRENE SONO SUONATE NELLE CITTÀ UCRAINE MERIDIONALI DI ODESSA E MYKOLAIV, E ANCHE A KHARKIV, A EST – IL CREMLINO SOSTIENE DI AVER RESPINTO UN MASSICCIO ATTACCO CON I DRONI NELLA PENISOLA DEL MAR NERO - A KIEV QUESTA VOLTA NON SI NASCONDONO E RIVENDICANO L’ATTACCO, E SUI SOCIAL FESTEGGIANO CON MEME E PRESE IN GIRO… - VIDEO

UCRAINA: MOSCA, TRAFFICO PONTE CRIMEA PARZIALMENTE RIPRESO

(ANSA) - Il traffico veicolare sul Ponte di Crimea (Ponte di Kerch) è ripreso su una corsia in senso contrario, ha detto oggi il vicepremier russo Marat Khusnullin. "Il movimento delle auto è ripreso in modalità inversa sulla corsia più a destra del Ponte di Crimea da Taman a Kerch", ha scritto Khusnullin su Telegram.

Secondo il vicepremier russo è stato fatto ogni sforzo per riaprire il ponte al traffico "il prima possibile. Abbiamo effettuato un esame preliminare delle strutture della campata, che ha confermato come le loro condizioni consentissero l'avvio del traffico", ha precisato Khusnullin specificando che "è stato sviluppato un modello di traffico temporaneo".

UCRAINA: ALLARME ANTIAEREO SCATTATO IN SETTE REGIONI

(ANSA) - L'allarme antiaereo è scattato stanotte in sette regioni ucraine, secondo quanto riportano i media locali. Le sirene stanno risuonando nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolayiv, Odessa, Poltava, Kharkiv e Cherkasy.

UCRAINA: ESPLOSIONI NELLE CITTÀ DI ODESSA E MYKOLAIV

(ANSA) - Esplosioni vengono segnalate in queste ore nelle città ucraine meridionali di Odessa e Mykolaiv, secondo quanto riportano i media locali. Le difese antiaeree sono entrate in funzione. "Le operazioni di combattimento della difesa aerea continuano", ha detto Sergiy Bratchuk, funzionario dell'amministrazione della regione di Odessa.

Secondo quanto scrive su Telegram il comando operativo ucraino per il sud dell'Ucraina, "il nemico sta attaccando le regioni meridionali con veicoli aerei senza pilota". Il sud del Paese è nel mirino di "attacchi di droni", ha riferito sullo stesso social network il governatore regionale Oleg Kiper, invitando la popolazione a rimanere nei rifugi fino a quando non sarà revocata l'allerta antiaerea.

Odessa, il cui centro storico è stato iscritto a gennaio nella lista dei patrimoni dell'umanità in pericolo dell'Unesco, è stata bombardata più volte dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022. Dopo l'inizio della guerra di Mosca, i porti ucraini del Mar Nero sono stati bloccato dalle navi da guerra russe fino a quando un accordo, firmato nel luglio 2022 sotto l'egida delle Nazioni Unite e della Turchia, ha consentito il passaggio delle esportazioni di cereali essenziali.

La regione di Odessa ha tre porti che facevano parte del cruciale accordo alimentare globale scaduto lunedì notte. Mosca aveva in precedenza reso noto il suo rifiuto di prorogarla denunciando gli ostacoli al commercio dei prodotti agricoli russi.

UCRAINA: ESPLOSIONI ANCHE NELLA CITTÀ DI KHARKIV

(ANSA) - Esplosioni vengono segnalate in queste ore anche nella città ucraina orientale di Kharkiv, capoluogo dell'omonima regione. Lo riportano i media locali.

Nella notte altre deflagrazioni si sono avute già nelle città meridionali di Odessa e Mykolaiv, con le difese antiaeree entrate in azione. L'allarme è scattato anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava e Cherkasy.

UCRAINA: MOSCA, RISPETTEREMO OBBLIGHI CONTRATTUALI SU GRANO

(ANSA) - Mosca adempirà ai suoi obblighi contrattuali delle forniture di grano ai clienti, ha assicurato il primo vice rappresentante permanente presso le Nazioni Unite russo Dmitry Polyansky commentando la conclusione dell'accordo sull'esportazione del cereale.

"Da parte nostra, ci impegniamo ad adempiere a tutti gli obblighi contrattuali sulle forniture di grano russo ai clienti e a continuare a fornire assistenza ai bisognosi nei paesi in via di sviluppo nonostante tutti gli ostacoli", ha dichiarato Polyansky citato dall'agenzia Tass.

MOSCA, 'RESPINTO ATTACCO UCRAINO CON 28 DRONI IN CRIMEA'

(ANSA) - Le forze russe hanno respinto ieri sera un massiccio attacco ucraino contro la Crimea annessa che ha coinvolto 28 droni: lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "Ieri sera, il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi nella penisola di Crimea che ha coinvolto 28 velivoli senza pilota è stato sventato", si legge nel comunicato. Secondo il ministero, le difese aeree hanno abbattuto 17 droni e altri 11 sono stati neutralizzati dalle unità di guerra elettronica. Non si registrano vittime o danni, ha aggiunto il ministero.

UCRAINA: MOSCA CHIEDE RIUNIONE CONSIGLIO SICUREZZA ONU IL 26

(ANSA) - Mosca ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina il 26 luglio. Lo ha reso noto il vice rappresentante permanente russo all'Onu, Dmitry Polyansky, citato dall'agenzia Tass. (ANSA).

UCRAINA: USA, FALSO CHE LE NOSTRE ARMI PROLUNGHINO LA GUERRA

(ANSA) - Gli Stati Uniti respingono le accuse di Mosca secondo cui le forniture americane di armi a Kiev stiano prolungando il conflitto in Ucraina. Lo ha affermato l'ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield. "Abbiamo fornito e continueremo a fornire all'Ucraina assistenza umanitaria e di sicurezza. I nostri colleghi russi affermano che in qualche modo questa assistenza è la ragione per cui la guerra continua.

Ma ancora una volta la Russia sta cercando di capovolgere la realtà", ha dichiarato Thomas-Greenfield. "L'assistenza alla sicurezza, comprese le armi, che gli Stati Uniti e più di 50 altri paesi stanno fornendo è per l'autodifesa dell'Ucraina", ha aggiunto l'inviata americana all'Onu.

GLI UCRAINI COLPISCONO IL PONTE IN CRIMEA E L’ORGOGLIO DI PUTIN

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Vladimir Putin non usa Twitter, c’è però una versione satirica del presidente russo che sulla piattaforma social è molto attiva, riporta una foto di un Putin più giovane di ora che fa l’occhiolino, e ieri scriveva: “Giorno 509 della mia guerra di tre giorni. Un’altra sezione del ponte di Crimea è stata promossa a sottomarino. Rimango un grande stratega”.

Nella notte tra domenica e lunedì il ponte di Kerch, che collega la penisola ucraina con la regione russa di Krasnodar, è stato danneggiato da due esplosioni consecutive, non era molto frequentato in quel momento, nel cuore della notte, ma una coppia che viaggiava in macchina dall’oblast di Belgorod è stata uccisa, mentre la ragazzina di quattordici anni che era con loro è in ospedale in condizioni critiche.

I danni […] sono importanti, anche se riparabili, riguardano una delle due carreggiate, mentre l’altra è rimasta intatta, come intatta è anche la sezione ferroviaria della mastodontica struttura che, secondo il Cremlino, doveva rendere ineluttabile l’appartenenza della Crimea alla Russia, sancita, per volontà unilaterale di Mosca, con un referendum illegittimo nel 2014.

Con l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte del Cremlino, il ponte è diventato un bersaglio legittimo, perché non viene utilizzato soltanto dai civili, ma lungo le sue imponenti corsie si muovono i mezzi militari, corrono i rifornimenti per l’esercito che riforniscono il già grande arsenale della Crimea, che Mosca riempie di armi ormai da nove anni.

Subito dopo la notizie delle esplosioni, la Russia ha accusato Kyiv di terrorismo. Putin ha detto di aver messo i servizi segreti al lavoro, la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha accusato la Gran Bretagna e gli Stati Uniti di aver aiutato l’Ucraina a realizzare quello che ha chiamato “un attacco terroristico” con il sostegno di “un gruppo criminale internazionale”.

[…] Facendo finta di collegarlo ai bombardamenti al ponte della Crimea, il Cremlino ha notificato che non intende rinnovare l’accordo sul grano, ma sono settimane che la Russia porta avanti questa minaccia, cerca di ottenere di più dall’Onu e dalla Turchia, che hanno patrocinato gli accordi che permettono la navigazione del Mar Nero, e probabilmente, tornerà ad aderirvi quando avrà avuto delle concessioni e quando si faranno forti le pressioni di nazioni vicine a Mosca come Cina e Arabia Saudita […].

[…] La reazione ucraina è stata invece più schietta del solito, sono mancate le conferme ufficiali e una fonte ha raccontato alla Cnn che l’attacco è stato un’operazione congiunta tra i servizi di sicurezza dell’Sbu e dalle forze navali ucraini.

[…] Le autorità di Mosca hanno consigliato a chi va dalla Russia alla penisola di utilizzare le altre regioni occupate, hanno pubblicato delle mappe per mostrare le strade alternative, promettendo che il traffico sul ponte sarebbe ripreso in fretta. Non è la prima volta che l’Ucraina colpisce il ponte, era già successo a ottobre, il giorno dopo il compleanno di Vladimir Putin, ed era sempre accaduto di notte, quando il traffico è meno intenso.

Gli ucraini, allora come ieri, hanno reagito con l’ironia – su Twitter il profilo di Saint Javelin si è divertito a mettere in fila una serie di meme, il migliore è quello che allude a una passione nata su Tinder e durata più di una notte tra i missili ucraini e il ponte – per loro colpire quella linea che collega la penisola alla terraferma significa molto.

Ha un valore militare, ma anche simbolico. Serve a minare la presenza russa in Crimea e a colpire personalmente Vladimir Putin. Il presidente russo aveva inaugurato il ponte nel 2019, era salito su un trattore per mostrare la resistenza dell’asfalto e aveva percorso quei 19.000 metri come se, chilometro dopo chilometro, stesse tessendo un legame di acciaio tra la terraferma e la penisola. I ponti in generale hanno un valore importante in Russia, e prima di Putin era Stalin che si era intestato la politica dei collegamenti arditi. Però, nonostante ci avesse pensato e ripensato, il dittatore sovietico non era riuscito a erigere un ponte in Crimea. Ci è riuscito invece Putin, e ogni missile è un danno, un segno che un colpo alla volta, quel legame abusivo verrà giù.

