È STATA DENUNCIATA PER LO STESSO REATO

Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

Da accusatrice ad accusata, da vittima di revenge porn ad autrice di pornovendette. Il caso di Ilaria Di Roberto, una 29enne di Cori, piccolo centro in provincia di Latina, passata negli ultimi due mesi da sconosciuta aspirante scrittrice a simbolo nazionale del cyberbullismo, da ieri si è complicato enormemente.

Dopo che la ragazza ha denunciato a più riprese di subire da tempo attacchi pesantissimi tramite internet e soprattutto tramite i social network, con tanto di fotomontaggi in cui viene mostrata in pose oscene, oltre a raggiri da parte di quella che lei definisce una cybersetta, ora è lei accusata di aver fatto tormentare due giovani, inserendo i numeri di telefono di quest' ultimi su un sito porno per omosessuali.

Una vicenda per cui ieri mattina la polizia postale di Latina ha perquisito la casa della 29enne, che è stata denunciata e su cui sta compiendo approfondimenti il sostituto procuratore di Latina, Valentina Giammaria.

Ilaria Di Roberto occupa da settimane con le sue denunce le pagine dei quotidiani, partecipa a trasmissioni radio e tv, dal salotto Rai de " I fatti vostri" a quello di " Pomeriggio Cinque", fino a " Storie Italiane". Ha denunciato la realizzazione di falsi profili social a sfondo sessuale, che l' hanno fatta diventare vittima di revenge porn, e di essere stata truffata da una cybersetta, che l' avrebbe anche costretta a tatuarsi il loro simbolo e a firmare una cambiale dopo una seduti di ipnosi telefonica. Un inferno. Ha auspicato che dopo la sua denuncia venisse fatta giustizia, specificando di temere per la sua vita.

Una vittima ritenuta attendibile dalle stesse istituzioni.

Tanto che domani è previsto un intervento della giovane a un seminario sul bullismo e il cyberbullismo organizzato dalla Curia vescovile e dalla Provincia di Latina, a cui interverranno politici ed esperti. Un appuntamento per il quale a Di Roberto sono state affidate le conclusioni come autrice del libro Anima, « tratto dalla sua storia vera, vittima di bullismo, cyberbullismo e cyberstalking».

Alla stessa polizia postale sono però arrivate le denunce di due giovani, che dopo aver avuto dei rapporti con Di Roberto si sarebbero trovati il loro nome e il loro numero di telefono su un sito porno, venendo tempestati di telefonate di uomini che chiedevano loro prestazioni. Aperta un' indagine, sarebbe già emerso che al sito pornografico, con sede all' estero, i numeri di quei giovani sarebbero stati dati proprio dalla 29enne tramite il suo telefonino. E ieri mattina per quella che era la vittima per eccellenza del revenge porn sono arrivate perquisizione e denuncia su una pornovendetta ancora tutta da chiarire.

