LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI GUSTA GHIACCIATO - CLAUDE PALMERO, AMMINISTRATORE DEI BENI DEL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO, SPUTTANA LA FAMIGLIA REALE MONEGASCA DOPO IL LICENZIAMENTO: L’ACCUSA PER I REALI È DI AVER DILAPIDATO SOMME NON DICHIARATE AL FISCO, DI AVERE COLF IN NERO, DI AVER PAGATO 4 EURO L’ORA LE TATE E DI DARE QUASI 400MILA EURO L’ANNO AI FIGLI CHE ALBERTO HA AVUTO DALLE AMANTI – PER NON PARLARE DELLE SPESE PAZZE DI CHARLENE CHE AVREBBE UN’INDENNITÀ DI 1.5 MILIONI DI EURO L’ANNO, MA IN SOLI OTTO ANNI HA SPESO OLTRE…

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per "il Messaggero"

Claude Palmero

Il principe Alberto di Monaco è in grossi guai dopo che Claude Palmero, l'amministratore dei suoi beni, ha deciso di vendicarsi del trattamento ricevuto nel giugno dell'anno scorso, quando è stato licenziato con l'accusa di appropriazione indebita. Palmero per vent'anni era stato il braccio destro di Alberto e, forse prevedendo che un giorno ne avrebbe avuto bisogno, ha appuntato in cinque taccuini quello che gli veniva ordinato di fare. Pochi mesi dopo il licenziamento ha consegnato tutto a Le Monde e ad altri giornali.

alberto di monaco e la moglie charlene

Secondo Palmero, 67 anni, il principe Alberto ha dilapidato somme ingenti, prelevate da disponibilità segrete non dichiarate al fisco, per pagare le spese folli di sua moglie Charlene e del suocero in Sudafrica, per mantenere le sue vecchie amanti e i figli che hanno avuto da lui, e per contribuire all'alto tenore di vita delle sorelle Caroline e Stephanie. Si è scoperto che la moglie Charlene ha assunto lavoratori in nero immigrati illegalmente con passaporto falso, e pagato le tate dei suoi figli solo 100 euro al giorno, quattro euro l'ora. Al suo servizio, scrive l'ex contabile del palazzo, c'era anche una donna filippina che legava i cani sotto la doccia.

charlene e alberto di monaco 1

[…] Charlene riceverebbe dal marito un'indennità personale di 1,2 milioni di euro l'anno, 100 mila euro al mese, ma le sue spese sarebbero largamente superiori. Nel dicembre 2019, un allarmato Palmero annotava nei taccuini che la principessa aveva speso «circa 15 milioni di euro in otto anni, nonostante la sua indennità fosse la metà di questa cifra». La moglie di Alberto ha utilizzato anche 2,5 milioni di euro per ristrutturare il suo ufficio e la villa a Calvi, in Corsica. […]

charlene e alberto di monaco

Può darsi che le spese folli di Charlene siano una forma di vendetta nei confronti del marito, che lei voleva abbandonare già al momento delle nozze dopo, si mormora a Monaco, avere scoperto «particolari inconfessabili» della sua vita. Non deve trattarsi dei due, forse tre, figli avuti segretamente da Alberto con le sue amanti, perché lui stesso lo ha confessato.

charlene di monaco con alberto di monaco

Nei taccuini, Palmero ha annotato che Jazmin Grace Grimaldi, 31 anni, avuta dalla cameriera californiana Tamara Rotolo, e Alexandre Coste-Grimaldi, 20, avuto dalla ex hostess Air France Nicole Coste, ricevono indennità di 380.000 euro l'anno ciascuno. Jazmin ha anche avuto in dono un appartamento da tre milioni di dollari a New York. Ma è Charlene a battere cassa in continuazione. In un solo giorno ha chiesto 90 mila euro e per celebrare la nascita dei gemelli Jacques e Gabriella ce ne sono voluti 700.000.

CHARLENE E ALBERTO DI MONACO

Per ristrutturare in Sudafrica la casa del padre, Sean Wittstock, ha speso quasi un milione e altri 600.000 euro se ne sono andati per ripianare lo scoperto in banca della Principessa. […] Dal pozzo senza fondo del principato, scrive il contabile, arrivano anche 900 mila euro per la principessa Carolina e 750 mila per la principessa Stephanie, che se li fanno bastare. Ci sono poi intestazioni di case e possedimenti allo stesso Palmero per non pagare tasse in Francia e sospetti di traffici con paradisi fiscali e di missioni «segrete» in altri paesi. […]

alberto di monaco, la moglie charlene e i figli in sudafrica 5 il principe alberto con charlene e i figli charlene e alberto di monaco charlene e alberto nel 2012 charlene e alberto di monaco charlene e alberto assenti al ballo della rosa charlene e alberto di monaco principe alberto e moglie charlene wittstock charlene e alberto di monaco alberto e charlene al ballo 2009 charlene e alberto di monaco CHARLENE E ALBERTO DI MONACO