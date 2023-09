LA VENDETTA È UN PIATTO CHE SI GUSTA GHIACCIATO – MA QUANTO GODE TREVOR ENGELSON, L’EX MARITO DI MEGHAN MARKLE, CHE DA QUANDO È STATO MOLLATO DALL’EX ATTRICETTA, È RINATO – DOPO ESSERE USCITO DEVASTATO DALLA STORIA (VENNE SFANCULATO CON LA FEDE SPEDITA PER RACCOMANDATA) SI È RIFATTO UNA VITA E HA SPOSATO UNA MEGA MILIONARIA – I DUE, CON UN PATRIMONIO DI 500 MILIONI DI DOLLARI, SONO PIÙ RICCHI DEI SUSSEX: LUI È DIVENTATO UN PEZZO GROSSO DI HOLLYWOOD MENTRE MEGHAN…

Estratto dell'articolo di Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

meghan markle e trevor engelson 1

Prima di sposare al principe Harry, Meghan Markle, come noto, ha avuto un altro marito: il produttore californiano Trevor Engelson. A scrivere la parola fine dopo due anni di nozze, nel 2013, fu lei. E - come ha rivelato la biografia non autorizzata Meghan: A Hollywood Princess, curata dal giornalista britannico Andrew Morton - lo fece «di punto in bianco», in modo «brutale»: «Restituì a Trevor l'anello nuziale per posta raccomandata».

trevor engelson tracey kurland 1

Un gesto decisamente poco delicato ed elegante a causa del quale i due non sono affatto rimasti in buoni rapporti. Ora un amico di Engelson ha raccontato alla stampa britannica che il produttore da quella rottura «uscì devastato», e che rimase «scioccato» quando Meghan iniziò a frequentare il principe Harry. Ma «ormai è cambiato tutto»: «Quando l'ho visto di recente, Trevor continuava a dire che fosse l'uomo più felice del mondo, che ama essere padre e che non si è mai sentito così realizzato».

meghan markle e trevor engelson 1 1

Il produttore, infatti, alla lunga si è preso una bella rivincita: nel 2019 ha sposato Tracey Kurland - una dietista che dal defunto padre ha ereditato una fortuna di 500 milioni di dollari (395 milioni di sterline) - e l'anno dopo è diventato papà di una bambina. Della Markle ha un così brutto ricordo che «in sua presenza tutti evitano di pronunciare il nome di Meghan». Ma la sua vita oggi è «ancora più bella di quella della duchessa»: «Sta facendo ciò che ama, è lontano dai gossip, e probabilmente adesso ha più soldi della Markle. È la vendetta definitiva».

trevor engelson meghan markle 1

Come se non bastasse, Trevor ormai è un pezzo grosso di Hollywood. Mentre nella Mecca del cinema i Sussex annaspano. Proprio loro che si aspettavano di «diventare i royal di Hollywood», ormai da mesi si trovano invece a fronteggiare tempi cupi. [...] l'ultimo progetto di Harry, Heart of Invictus (di cui il principe peraltro ha approfittato per lanciare le ennesime recriminazioni contro la royal family britannica), è stata «un flop».

Così l'ha definita il Newsweek, spiegando che la serie, uscita il 30 agosto, non è riuscita a entrare nella top 10 dei più visti della settimana.

Trevor Engelson nel frattempo va avanti con la sua vita da «uomo più felice del mondo». [...]

meghan markle con l ex marito trevor engelson LE PRIME NOZZE DI MEGHAN MARKLE CON TREVOR Engelson meghan markle 1 LE PRIME NOZZE DI MEGHAN MARKLE CON TREVOR Engelson principe harry meghan markle 3 meghan markle principe harry e meghan markle 3 meghan markle 3 principe harry con meghan markle in africa trevor engelson tracey kurland 2