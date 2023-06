UNA VENDETTA A SCOPPIO RITARDATO? - IL 42ENNE LUIGI GUADADIELLO È STATO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN PROVINCIA DI LECCE: IL KILLER LO HA ASPETTATO CASA E GLI HA SPARATO DUE COLPI AL COLLO E AL TORACE - GUADADIELLO NEL 2010 ERA STATO CONDANNATO A 16 ANNI DI CARCERE PER AVERE UCCISO L'UOMO ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO LA SUA FIDANZATA A BERGAMO...

Estratto dell'articolo di Fabio Paravisi per www.corriere.it

luigi guadadiello

Nel 2010 era stato condannato a sedici anni di carcere per avere ucciso l'uomo accusato di avere violentato la sua fidanzata a Brignano. La scorsa notte Luigi Guadadiello, 42 anni, è stato assassinato a colpi di pistola a Squinzano, in provincia di Lecce. Alle 21.30 qualcuno lo ha aspettato fuori casa e gli ha sparato due colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo ha colpito fra collo e torace e ne ha provocato la morte poco prima della mezzanotte.

Il delitto in Bergamasca risale al 15 dicembre 2008 quando Guadadiello aveva 28 anni, e […] viveva con una ragazza di 23, a sua volta di origini pugliesi, in via Locatelli a Brignano Gera d’Adda. Nella stessa palazzina una loro vicina stava ospitando il fidanzato marocchino Abdelghani Khadda, 31 anni, in Italia da 13, piastrellista con qualche problema di droga.

omicidio squinzano 3

In quel periodo Guadadiello era tornato proprio a Squinzano in vacanza quando la ragazza lo aveva chiamato dicendo di essere stata violentata dal marocchino […] Il giovane si era appena rimesso in auto per rientrare, e aveva gridato al telefono: «Sto arrivando, farò giustizia. Io lo ammazzo, lo ammazzo».

la scena del delitto del 2008 a brignano

Aveva guidato tutta la notte e all'alba era passato a trovare la fidanzata a Ciserano, e lì aveva preso due coltelli da cucina. Poi alle 7.45 aveva raggiunto via Locatelli, aveva suonato alla vicina e quando Khadda s'era presentato ad aprire, il leccese gli aveva sferrato due coltellate al cuore uccidendolo sul colpo e ferendo la vicina che aveva cercato di fermarlo. Poi si era dato alla fuga. […]

omicidio squinzano 1 abdelghani khadda e luigi guadadiello luigi guadadiello omicidio squinzano 2