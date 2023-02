UNA VENDETTA TRASVERSALE? ULTRÀ DELLA STELLA ROSSA DI BELGRADO (GEMELLATI COL NAPOLI) RAPINANO I TIFOSI ROMANISTI FUORI DALL'OLIMPICO. L'IPOTESI DI UNA VENDETTA DOPO GLI SCONTRI CON I NAPOLETANI. I SERBI PROVENIVANO DA MILANO DOPO IL MATCH DI EUROLEGA CON L'OLIMPIA -SOLO POCHE SETTIMANE FA NEL CORSO DEL DERBY DI BELGRADO FRA LE 2 SQUADRE LOCALI I TIFOSI DEL PARTIZAN, RIVALI DELLA STELLA ROSSA, AVEVANO PROVOCATO I RIVALI ESPONENDO IN CURVA UNO STRISCIONE IN NAPOLETANO… - VIDEO

Due feriti, uno con un taglio alla testa. Una rapina fuori dallo stadio Olimpico alla fine di Roma-Empoli sabato sera. A piazza Mancini potrebbe essere andata in scena una vendetta trasversale nel mondo ultrà: una trentina di tifosi dai primi accertamenti della polizia sembra della squadra di basket serba della Stella Rossa, di passaggio nella Capitale dopo aver assistito a Milano lo scorso 2 febbraio al match di Eurolega contro l’Olimpia, hanno circondato un pulmino con tre romanisti a bordo che conteneva il materiale di uno dei gruppi storici del tifo giallorosso, quello dei Fedayn.

Il sospetto - ma è solo un’ipotesi perché c’è ne sarebbero anche altre al vaglio - è che ci possa essere un collegamento con gli scontri di qualche settimana fa tra romanisti e napoletani sull’A/1 all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, in provincia di Arezzo: i tifosi biancorossi sono infatti gemellati con gli azzurri fin dal 2018. Gli aggressori dell’altra sera, secondo alcune testimonianze, erano vestiti di nero, e alle 20.30 hanno approfittato del buio per dileguarsi. Ma le indagini sono appena cominciate. Solo poche settimane fa nel corso del derby di Belgrado fra le due squadre locali i tifosi del Partizan, rivali della Stella Rossa, avevano provocato i rivali esponendo in curva uno striscione in napoletano.

