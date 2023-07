25 lug 2023 12:30

VENDETTE DA PRETE – A BAGNO A RIPOLI, IN PROVINCIA DI FIRENZE, IL PARROCO, INFASTIDITO DAL VOLUME TROPPO ALTO DELLA MUSICA DI UN LOCALE VICINO ALLA CHIESA, HA FATTO A SUONARE LE CAMPANE ININTERROTTAMENTE PER 5 MINUTI IN PIENA NOTTE – RECEPITO IL MESSAGGIO, LE PERSONE CHE STAVANO FESTEGGIANDO UN COMPLEANNO HANNO SPENTO LA MUSICA E SE NE SONO TORNATE A CASA – IL TITOLARE DEL LOCALE: “MI DISPIACE, D'ORA IN POI…”