I VENDICATORI DELLO SPOILER – UN UOMO È STATO MASSACRATO DI BOTTE A HONG KONG PERCHÉ RACCONTAVA IL FINALE DELL’ULTIMO FILM DEGLI “AVENGERS” – È STATO LASCIATO A TERRA SANGUINANTE E I REGISTI DEL FILM SONO DOVUTI INTERVENIRE SU TWITTER CHIEDENDO IN GINOCCHIO AGLI SPETTATORI DI NON ROVINARE IL FINALE SUI SOCIAL” – SPOILER O NO, IL FILM STA BATTENDO OGNI RECORD DI INCASSO – VIDEO

Da “il Tempo”

uomo aggredito a hong kong perche' spoilerava il finale degli avengers

Un uomo è stato picchiato da un gruppo di persone in fila fuori da un cinema a Causeway Bay, Hong Kong, perchè stava spoilerando (raccontava il finale) dell' ultimo film della Marvel, «Avengers: Endgame». La foto dell' uomo seduto a terra con le mani sul volto pieno di sangue sta circolando online in queste ore. Secondo i media taiwanesi, uscito dal cinema dopo aver visto il film, l' uomo avrebbe iniziato a rivelare gli spoiler davanti alle persone in fila per fare il biglietto d' ingresso.

A quel punto un numero imprecisato di persone non identificate l' avrebbe aggredito colpendolo con pugni e calci lasciandolo sangunante a terra. I fratelli Russo, registi del film, hanno scritto una lettera aperta ai fan per dissuaderli dal rovinare la trama ad altri appassionati di cinema. In un post su Twitter hanno detto: «Per i più grandi fan del mondo, è così. Questa è la fine. La fine di un mosaico narrativo senza precedenti che copre undici anni e undici franchise.

il tweet dei fratelli russo sugli spoiler di avengers

«Quando vedi "Endgame" nelle prossime settimane, per favore non rovinarlo per gli altri - prosegue il tweet - allo stesso modo in cui non vorresti che fosse rovinato per te. Ricorda, Thanos richiede ancora il tuo silenzio. Come sempre, buona fortuna e buona visione».

Dopo che cinque minuti del film sono stati pubblicati online, i registi hanno pensato che fosse giunto il momento di parlare direttamente con i loro fan e hanno usato la minaccia del personaggio supercattivo della franchigia Thanos nel tentativo di fermare ogni ulteriore spoiler rilasciat e hanno scritto un hashtag in fondo, #DontSpoilTheEndgame.

Intanto il nuovo film Marvel Studios, arrivato nelle sale italiane il 24 aprile, è già un film da record. Con un incasso di 5,2 milioni di euro in appena 24 ore, il film si posizionato immediatamente come il secondo opening più alto di sempre in Italia.

