Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

antonello venditti in concerto a barletta

Doveva essere una serata all'insegna della musica ma il concerto di Antonello Venditti a Barletta, nel suggestivo Fossato del Castello, ha macchiato l'evento e, almeno agli occhi dei presenti, anche la reputazione del cantautore che ha reagito in modo brusco e volgare a dei versi che arrivavano dal pubblico.

Infastidito dalla persona che generava dei mugolii, Antonello Venditti ha cominciato a scimmiottarne i versi e a insultarla: "Vieni qua se c'hai il coraggio, stron*o di mer*a". Poco dopo, uno steward sale sul palco per comunicare al cantante che quei versi arrivavano da una ragazza in carrozzina, una giovane disabile che, a causa di un problema di salute, manifestava dei riflessi involontari.

Nel video è possibile vedere che anche dal pubblico cercavano di segnalare al cantautore la situazione. La risposta di Antonello Venditti però è stata perentoria: "E ho capito. È un ‘ragazzo speciale' che però deve imparare l'educazione. Non esistono ‘ragazzi speciali', l'educazione è una cosa…". Un gesto che ha suscitato indignazione tra i presenti e la reazione dei genitori della giovane, che però hanno mantenuto la calma decidendo di non replicare alle offese.

video di scuse di Antonello Venditti

[...] lo stesso steward che era salito sul palco ha cercato di spiegare la situazione ai presenti ricordando che è spesso difficile per un artista comprendere la provenienza esatta dei suoni o vedere chiaramente chi è seduto in platea, a causa delle luci intense e del volume elevato delle spie.

Antonello Venditti è intervenuto sul suo profilo Facebook e si è scusato per l'accaduto: "Non sono un mostro". L'artista ha spiegato di avere commesso uno sbaglio dovuto al buio. Dal palco non si era reso conto della situazione: "Non mi sono accorto di questa ragazza, pensavo che fosse una contestazione politica, alla quale sono abituato. Ho risposto in modo violento. Poi sono venuto a conoscenza di questa ragazza che si chiama Cinzia, la sua famiglia è stupenda. Mi scuso".

