«Quel giovane si è buttato senza prima controllare se stessero passando delle barche. Il mio collega stava trasportando una famiglia di 4 persone: è un miracolo che questa bravata non sia finita in tragedia, è stata una questione di secondi». E’ ancora scosso il gondoliere che domenica scorsa ha visto un collega che ha rischiato di essere colpito da un giovane.

Il turista ha ben pensato di lanciarsi dal Ponte della Paglie nel Rio di Palazzo, a due passi da piazza San Marco a Venezia. Entrambi avevano delle famiglie a bordo. […]

Che cosa è successo?

«Stavo lavorando a bordo della mia gondola, quando improvvisamente qualcosa che credevo essere un oggetto pesante e appuntito è piombato in acqua esattamente di fronte a me, sfiorando di pochi centimetri anche la barca del collega che mi stava di fronte. Lui non si è reso conto di nulla, dato che si trovava leggermente più avanti rispetto al punto in cui il ragazzo si è lanciato».

È riuscito a vederlo?

«[…] Era giovane, avrà avuto un’età compresa tra i 20 e i 25 anni, con un fisico molto atletico, altezza media, capelli scuri».

Che cosa ha fatto il giovane dopo esser risalito a riva?

«Prima si è strizzato per bene la maglietta, poi si è semplicemente allontanato camminando con l’aria di chi si sente furbo, orgoglioso di ciò che ha fatto, assieme ad un altro ragazzo che lo attendeva lì a riva […]».

Le è capitato altre volte di assistere a episodi simili?

«Non una persona lanciarsi di fronte a me, ma il nostro lavoro sta diventando di giorno in giorno più pericoloso. Un paio di settimane fa un altro mio collega è stato sfiorato da una bottiglia di Bellini lanciata da una finestra, io due mesi fa sono quasi stato colpito da un sacco gettato anch’esso da una casa. Non la riconosco più la mia città».

