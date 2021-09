LA VENEZIA DEI GIUSTI – "E' STATA LA MANO DI DIO" DI PAOLO SORRENTINO È STATO ACCOLTO BENISSIMO DAI CRITICI IN SALA. IL FILM SI CANDIDA DA SUBITO TRA I PIÙ CHE PROBABILI VINCITORI DI LEONI E ALTRI ANIMALI - ALMODOVAR HA UN PO' DIVISO IL PUBBLICO. MA CI SONO FAN SCATENATI COME LUCA GUADAGNINO CHE LO RITIENE UN CAPOLAVORO ROSSELLINIANO DEGNO DI "NO" DI DE OLIVEIRA. NON SO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

paolo sorrentino a venezia 7

Vabbè. Sono in fila per vedere i primi due episodi della serie di Sky di ispirazione bergmaniana "Scene da un matrimonio" con Oscar Isaac e Jessica Chastain e vi dico due cosette, dopo avervi ricordato che già la stracultistica coppia Monica Guerritore Gabriele Lavia dette vita al remake indimenticabile della celebre serie con Liv Ullman e Erland Josephson. "E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è stato accolto benissimo dal pubblico dei critici in sala.

Oscar Isaac Jessica Chastain - scene da un matrimonio

Il film si candida da subito tra i più che probabili vincitori di Leoni e altri animali. Sorrentino & co partiranno stanotte per il festival di Telluride. Almodovar ha un po' diviso il pubblico. Ma ci sono fan scatenati come Luca Guadagnino che lo ritiene un capolavoro rosselliniano degno di "No" di De Oliveira. Non so.

È stata la mano di Dio

Mi ha rimproverato di non aver capito il film, può essere. Certo ha delle cose anche molto belle, come l'eccesso di tamponi che Penelope Cruz fa a tutti, legati al DNA, vero, ma leggibili anche come momenti contemporanei legati al Covid che si trasformano qui in ricerca di identità. Sara' per questo che al posto del banco degli accrediti hanno messo al Lido il banco dei tamponi.

