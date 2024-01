VENEZIA VA ALLA GUERRA CONTRO I TURISTI-BARBARI – CON IL 2024 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER GESTIRE I FLUSSI TURISTICI: VIA AL TICKET D’INGRESSO NEL CENTRO STORICO PER I VISITATORI GIORNALIERI – PREVISTO IL LIMITE DI 25 PERSONE AI GRUPPI ORGANIZZATI, VIETATI I MICROFONI E GLI ALTOPARLANTI ANCHE NELLE ISOLE DI MURANO E BURANO…

Anno nuovo e novità in arrivo a Venezia dove il 2024 sarà il primo anno in cui verrà applicato il ticket d’ingresso nel centro storico per i turisti. L’accesso a pagamento nella città lagunare è un contributo introdotto dal Comune di Venezia come nuovo sistema di gestione dei flussi turistici.

[…] Nel 2024 sarà fatta la prima sperimentazione del ticket in circa 30 giornate definite in un apposito calendario stabilito dal Comune. In linea generale, le date con l’accesso a pagamento si concentrano nei ponti primaverili e nei fine settimana estivi.

Chi dove pagare il ticket d’ingresso

Il Comune di Venezia ha stabilito che il contributo di accesso dovrà essere pagato da ogni persona, di età superiore ai 14 anni, che entri alla città antica, salvo che non rientri nelle categorie di esclusioni ed esenzioni. In linea generale, il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri.

Chi è escluso dal pagamento del ticket

Secondo il regolamento comunale, non dovranno pagare il contributo di accesso i residenti nel Comune, i lavoratori (dipendenti o autonomi) anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede nella città antica o nelle isole minori […]

Chi è esente dal pagamento del ticket

Sono esentati dal pagamento del contributo di accesso coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale (turisti pernottanti), i residenti nella Regione Veneto, i bambini fino ai 14 anni di età, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, […]

Limite alle comitive di turisti

Un’altra novità per il turismo a Venezia riguarda le comitive al seguito delle guide e l’uso di altoparlanti. Dal prossimo 1 giugno cambierà il regolamento comunale e, come riportano i giornali locali, sarà introdotto un limite ai gruppi organizzati di turisti che potranno essere formati al massimo di 25 persone. Saranno vietati i microfoni e gli altoparlanti non solo in centro storico ma anche nelle isole di Murano, Burano e Torcello.

Il provvedimento farà il suo debutto poco più di un mese dopo la prima giornata di accesso a pagamento, fissata per il 25 aprile. La decisione municipale vuole venire incontro “alle esigenze di tutela dei residenti e alla promozione della mobilità pedonale”.

