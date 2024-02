VENT’ANNI DI CITYLIFE: AUTOBIOGRAFIA IMMOBILIARE (E UN PO’ CAFONCELLA) DEI FERRAGNEZ – MASNERI: NEL 2004 LA GARA PER IL QUARTIERE DELLA TORRE ISOZAKI, DELLA TORRE HADID E DELLA TORRE LIBESKIND DIVENTATO IL SIMBOLO DELLA NUOVA MILANO DEL NUOVO BOOM. NESSUNO PERÒ AVREBBE PENSATO CHE A REGNARE SU TUTTO CIÒ SAREBBE STATA UN GIORNO CHIARA FERRAGNI, CHE ALL’EPOCA ERA ANCORA DIAVOLETTA87 - ADESSO CHE PARE CHE LA MAMMA DI CHIARA, MARINA DI GUARDO, SI SIA INSTALLATA NELLA MAGIONE, VIENE IN MENTE UN...

Estratto dell’articolo di Michele Masneri per “il Foglio”

citylife a milano 8

Vent’anni fa, mentre ancora stentava a rinascere la grande Milano, quando ancora non si affacciava l’Expo fatale ai destini lombardi, chi avrebbe immaginato che i nuovi destini della città sarebbero stati legati a una – parola che non esisteva ancora – influencer? La gara per CityLife, quartiere sorto sulla ex Fiera e oggi divenuto sinonimo di lusso un po’ trimalcionesco e minimale, case da calciatori all’ennesima potenza, si teneva proprio nel 2004.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - MURALE DI TVBOY

Poi cominciarono a sorgere i celebri grattacieli che dovevano essere il piatto forte. “Il dritto”, la Torre Isozaki disegnata appunto da Arata Isozaki, alto 209 metri, è attualmente il grattacielo più alto d’Italia. Poi la torre Hadid, stortignaccola e in torsione, 177 metri, “lo storto”. E infine “il curvo” la torre Libeskind, solo 175 metri. Si discusse molto della triade, considerata un po’ una cattedrale nel deserto, cancellando un quartiere, poi invece il trio divenne simbolo della nuova Milano del nuovo boom. Ma nessuno avrebbe pensato che a regnare su tutto ciò sarebbe stata un giorno Chiara Ferragni, che all’epoca era ancora Diavoletta87 e scriveva con le k (“ke skifo il Natale”). Ma la storia di Ferragni è indissolubilmente legata non solo a quel luogo, bensì a tutto l’immaginario immobiliare di Milano. […]

citylife a milano 7

Ma specchio dei tempi, ed epitome di tutto ciò che è moderno e sfavillante e un po’ cafoncello, è “CityLife”, e i Ferragnez vi hanno tenuto non una ma due case. Prima dalla parte delle residenze firmate Zaha Hadid, poi, ora in quelle ancora più enormi di Libeskind, e il trasferimento con upgrade ha sfidato l’invidia degli dei […] Adesso che pare che la mamma, Marina Di Guardo, si sia installata nella magione, viene chiaramente in mente un altro film sui grattacieli milanesi, “Il vedovo”, dove Franca Valeri, un’altra ragazza svelta con marito un po’ meno, chiedeva alla sua genitrice se “mangiava in villa o in grattacielo” (e sul marito: “cosa vuoi, che mi separi? Con quel che mi costerebbe? Ho sposato un cretino e me lo tengo”).

separazione chiara ferragni fedez - vignetta by osho

[…] Se si vuole abitare nel building di Ferragni, cioè le residenze Libeskind, ReWorld propone al secondo piano uno “splendido pentalocale di 308 mq commerciali” che viene via a soli quattro milioni e mezzo. “Incluso nel prezzo box auto doppio ad uso esclusivo e cantina di pertinenza. Il servizio di portierato diurno e la Control Room operativa 24 ore su 24”.

citylife a milano 6

[…]

Insomma questa CityLife è un successone. E’ anche l’ultimo lascito di Salvatore Ligresti, il gran palazzinaro mascotte dei siculi a Milano morto nel 2018, che fece in tempo a vedere completata l’operazione fine-di-mondo (i più boomer ricorderanno “i Fragranti Ligresti” e la “Antica segreteria del Corso”, per indicare il Psi, finte pubblicità leggendarie dei Broncoviz su Rai 3). Era la Milano ferita da Mani Pulite che negli anni duemiladieci finalmente rinasceva (ma i siciliani son rimasti).

fedez chiara ferragni

Oltre ai grattacieli e alle residenze c’è poi lo shopping center con i suoi duecentomila visitatori giornalieri, la metropolitana, 4 guardie nell’area verde, 12 nel centro commerciale. E poi i 536 alloggi fra Residenze Hadid e Libeskind con metrature che oscillano dai 65 ai 490 mq – con una media di 190. “Declinazioni diverse di un linguaggio decostruttivista, tipiche dei loro autori”, scrive Domus. “Più spigoloso e stratificato quello di Libeskind, che arricchisce le sue facciate di telai grigliati, più apertamente parametrico e morbidamente curvilineo quello di Hadid”.

citylife a milano 5

Tra i residenti oltre ai Ferragni spicca anche Federico Marchetti, il fondatore di Yoox Net-A-Porter, con un atticone si dice pagato una decina di milioni, e poi mezza Inter (Lautaro Martinez, l’ex capitano Samir Handanovic e i centrocampisti Nicolò Barella e Roberto Gagliardini oggi al Monza), e poi Amadeus con la moglie, e poi ancora Michelle Hunziker e Federica Panicucci. Chissà che assemblee di condominio.

fedez pubblica foto dal suo attico citylife

Come negli stabili di noi umani ci sono poi dei piccoli problemi manutentivi: raccontano di una invasione di topi nelle ultime settimane. Ma già in passato anche polemiche finite sul Corriere per il prezioso “cedro canadese sbiadito”, che non è un albero voluto da qualche paesaggista dei Bastioni bensì il legno utilizzato per certe finiture esterne e che nelle lamentele dei condòmini si è appunto lesionato. […] Un altro problema si pose col palazzo di Libeskind che era concepito con una superficie vetraria unica, un enorme specchio ustorio che terrorizzò i progettisti e il comune (ancora si ricordano le tapparelle dei palazzi vicini sciolte dai riflessi del Palazzo Lombardia).

citylife a milano 4

Ogni tanto insomma capita qualcosa di emozionante. Nel 2020 a CityLife viene arrestato Francesco Maida, imprenditore dell’acciaio organico al clan della ‘ndrangheta capeggiato da Lino Greco di San Mauro Marchesato, nel Crotonese.

chiara ferragni

[…] Per evitare le depressioni CityLife è piena di iniziative: a Natale c’è il Christmas Village; il 21 marzo si tiene Welcome Spring, “una giornata di sport musica fitness per festeggiare insieme l’arrivo della primavera”. Per crisi spirituali di altospendenti, nel 2021 l’Arcidiocesi di Milano organizzò “La notte dei Santi a CityLife, per confrontare gli adolescenti con dei santi loro coetanei” (mah). In quell’occasione era stata letta anche la lettera di mons. Delpini, dal titolo “Meglio Fellowers che Followers”, sul valore della vita reale e con una velata critica ai social; quando si dice vederci lungo.

la nuova casa di chiara ferragni a milano citylife 2 chiara ferragni fedez chiara ferragni fedez IL NULLATENENTE COLOMBO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA il superattico di chiara ferragni e fedez a citylife milano chiara ferragni libeskind citylife milano la nuova casa di chiara ferragni a milano citylife 5 libeskind citylife milano libeskind citylife milano la nuova casa di chiara ferragni a milano citylife 4 la vista dal superattico di chiara ferragni e fedez a citylife milano la nuova casa di chiara ferragni a milano citylife 1 la nuova casa di chiara ferragni a milano citylife 3 citylife a milano 2 citylife a milano 9 CITYLIFE MILANO LIBESKIND citylife a milano 1 citylife a milano 10 citylife a milano 3