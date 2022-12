A VENTIMIGLIA UN BAMBINO DI SEI ANNI È STATO MASSACRATO DI BOTTE DAL COMPAGNO DELLA NONNA: IL PICCOLO È RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA, E L’UOMO È INDAGATO IN STATO DI LIBERTÀ – LA DONNA POTREBBE ESSERE INDAGATA PER FAVOREGGIAMENTO: I DUE HANNO RACCONTATO DI AVER PERSO DI VISTA IL BIMBO PER POI RITROVARLO VICINO CASA, MA LE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA LI SMENTISCONO…

È indagato in stato di libertà per lesioni gravissime il compagno della nonna del bimbo di 6 anni trovato in gravi condizioni in via Gallardi, a Ventimiglia, lo scorso 19 dicembre.

L’uomo è stato a lungo interrogato dal pubblico ministero Maria Paola Marrali per capire se è stato lui a picchiare il piccolo, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Gaslini di Genova. Anche la nonna è stata ascoltata dagli inquirenti, ai quali ha riferito di non aver visto l’episodio.

Ma non si esclude che possa essere indagata per favoreggiamento. L’uomo si è presentato in commissariato di Ventimiglia questa mattina, 28 dicembre, rendendo dichiarazioni spontanee assieme al suo avvocato. Il piccolo quel giorno aveva riportato fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e aveva un polmone collassato.

La dinamica dei fatti

La mattina del 19 dicembre il bambino era stato affidato alla custodia della nonna e del suo compagno. La coppia ha poi riferito che quel giorno hanno perso di vista momentaneamente il piccolo, a causa di una distrazione, e per poi ritrovarlo vicino casa, in strada, ferito.

A raccogliere il bambino – secondo il loro racconto – era stato proprio il compagno della nonna che lo aveva portato in auto sul luogo di lavoro del padre, a circa 2 chilometri di distanza. In quell’occasione il compagno disse che il bimbo era stato investito da un’auto pirata, ma le telecamere della zona lo smentirono. Così il cerchio si è stretto attorno alla coppia e oggi il compagno che si è costituito.

Il padre: «Deve marcire lentamente. Che coraggio»

«Non riesco a darmi pace. Non posso sopportare che al mio bambino sia stato fatto tutto questo. Ha avuto anche la faccia di venirmi a dirmi in ospedale forza! Deve marcire lentamente». Sono queste le parole del padre del bambino.

Sul suo profilo Facebook aggiunge: «Dove hai trovato il coraggio di commettere un gesto simile, se questa è la verità! Figlio mio, sto lottando con tutto me stesso per te, per i tuoi diritti, per la tua dignità».