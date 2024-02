VENTIMILA LUSSI SOTTO I MARI – AI RICCONI NON BASTA PIÙ AVERE IL MEGA YACHT: ADESSO VOGLIONO METTERE LE MANI SUL SOTTOMARINO MIGALOO M5 – UN GIOIELLO DA UN MILIARDO E MEZZO DI EURO CHE PUÒ OSPITARE FINO A 20 PERSONE PIÙ 40 MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO: FANNO PARTE DELLA DOTAZIONE DUE PISCINE A SCOMPARSA, COSÌ COME UN ELIPORTO - IL PANORAMA SUBACQUEO È GARANTITO DA ENORMI VETRI PANORAMICI E…

Estratto dell'articolo di Cecilia Mussi per www.corriere.it

il sottomarino migaloo m5 2

Dopo gli yacht e mega yacht, il futuro delle imbarcazioni di lusso è da cercare in fondo al mare, dove arrivano i sottomarini. Migaloo M5, progettato dello studio di design austriaco omonimo, arriverà nelle mani dei facoltosi acquirenti dotato di piscina, una sala cinema e una cantina per i vini. A bordo del 165 metri potranno soggiornare 20 persone e ci sarà posto per 40 membri dell'equipaggio. […] . Il prezzo? A partire da un miliardo e mezzo di euro. […]

il sottomarino migaloo m5 3

Fanno parte della dotazione base dell'imbarcazione due piscine a scomparsa, così come un eliporto per accogliere gli ospiti in arrivo anche via aria. Prima di iniziare la discesa sott'acqua, due serbatoi laterali si riempiono d'acqua per rendere più stabile il sottomarino, che viaggia fino a 20 nodi (37km/h) di velocità in superficie e 12 (22km/h) in acqua.

il sottomarino migaloo m5 1

Gli ambienti interni del sottomarino sono ricoperti in pelle chiara e dorata, con divani, poltrone e illuminazione ad hoc. Il pezzo forte è una scala che porta i passeggeri al piano sotterraneo, dove possono ammirare il panorama subacqueo da enormi vetri panoramici. Tra i servizi di Migaloo, si legge sul sito dell'azienda, c'è anche la gestione dello yacht, tra cui la gestione dell'equipaggio, della sostenibilità dell'imbarcazione e di eventuali esperienze extra da aggiungere alla navigazione. Wakesurf, sci nautico, gonfiabili, mute...c'è tutto a disposizione degli ospiti che soggiornano sull'M5. Oltre ad attrezzatura da pesca, in caso qualcuno si voglia cimentare mentre è in mezzo al mare.

il sottomarino migaloo m5 6 il sottomarino migaloo m5 5 il sottomarino migaloo m5 4