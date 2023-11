13 nov 2023 17:43

VENTIMILA STRISCE SOTTO IL MARE – LA MARINA COLOMBIANA HA INTERCETTATO UN SOMMERGIBILE NELL'OCEANO PACIFICO, DIRETTO IN CENTRO AMERICA, CHE AVEVA A BORDO OLTRE 1,8 TONNELLATE DI COCAINA – IL CARICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI SAREBBE STATO TRASFORMATO DAI NARCOS IN QUASI 5 MILIONI DI DOSI, PER UN VALORE STIMATO IN 59 MILIONI DI EURO – TRE LE PERSONE ARRESTATE, UN COLOMBIANO E DUE ECUADORIANI…