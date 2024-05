VENTIMILA STRISCE SOTTO IL MARE – UNA ORGANIZZAZIONE DI NARCOTRAFFICANTI ITALO-ALBANESE AVEVA PROGETTATO E COLLAUDATO UN PICCOLO SOMMERGIBILE, PILOTABILE DA REMOTO, PER TRASPORTARE DROGA – LA RETE DI NARCOS, SCOPERTA DALLA DDA DI TORINO, UTILIZZAVA ANCHE AUTOMOBILI CON DOPPI FONDI ARTIGIANALI PER TRASPORTARE COCAINA, HASHISH E MARIJUANA DA OLANDA, SPAGNA E FRANCIA…

Una rete di narcotrafficanti, individuata in un’inchiesta coordinata dalla Dda di Torino, per trasportare la droga aveva progettato e collaudato anche un mini sommergibile, pilotabile da remoto. In attesa di utilizzare il nuovo mezzo, per oltre un anno i narcotrafficanti hanno consegnato le sostanze stupefacenti, in arrivo dall’Ecuador, utilizzando auto dotate di doppi fondi artigianali, in viaggio dall’Olanda, dalla Spagna e dalla Francia. In tutto sono stati sequestrati oltre 204 chili di droga, tra cocaina, hashish e marijuana.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Torino in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza a Tirana e l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Polizia albanese. [...]

Nell’attività d’indagine, denominata convenzionalmente Car Wash in quanto originata da accertamenti su gestori di autolavaggi che curavano alcune piantagioni di marijuana, gli investigatori hanno ricostruito i tasselli di un’associazione con base logistica nella provincia di Torino, sospettata di aver approvvigionato le maggiori piazze di spaccio italiane. A guidarla sarebbero stati due fratelli di origine albanese.

