In Texas la diocesi Fort Worth ha accusato Madre Teresa Agnes Gerlach di aver violato il suo voto di castità con un sacerdote. L’avvocato della suora, Matthew Bobo, ha detto che la sua cliente, quando è stata interrogata, era sotto effetto di pesanti farmaci, compresi gli antidolorifici, dopo un intervento chirurgico. Gerlach, che usa una sedia a rotelle e ha un tubo di alimentazione, non ricorda cosa abbia ammesso. "Non ha fatto sesso con un prete", ha detto Bobo.

La Gerlach fa parte di un piccolo ordine chiamato Monache Carmelitane Scalze, presente nella Contea di Tarrant dal 1958. Le suore vivono in un monastero isolato ad Arlington, dove trascorrono le loro giornate pregando, cucinando, pulendo e curando il terreno. Tranne che per le cure mediche, raramente, se non mai, lasciano l'edificio.

Nei documenti depositati in tribunale, Gerlach ha dichiarato che il vescovo e altri dirigenti della diocesi hanno fatto irruzione nel monastero in almeno tre occasioni e hanno interrogato le suore per ore, sequestrando i loro computer e un telefono.

