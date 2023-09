3 set 2023 15:00

VENTO IN POPPA: VI RICORDATE DI KAYLA LEMIEUX, LA PROFESSORESSA TRANSGENDER CANADESE CON UN'ENORME BALCONATA? L'INSEGNANTE, PIZZICATA PER STRADA SENZA LE GIGANTESCHE PROTESI, NON SI ARRENDE ALL'EVIDENZA, E CONTINUA A SOSTENERE CHE IL SUO SENO SIA "NATURALE", E CHE LE DIMENSIONI ESAGERATE SIANO COLPA DI UNA MALATTIA. MA CI CREDONO IN POCHI: KAYLA NON HA MAI CONSEGNATO UN CERTIFICATO MEDICO CHE ATTESTASSE IL SUO PRESUNTO DISTURBO. ORA È STATA ASSEGNATA A UNA NUOVA SCUOLA E I GENITORI GIÀ SONO INVIPERITI...