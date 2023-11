LA VERA ARMA DA FINE DEL MONDO DI PUTIN È LA FAME – DA QUANDO È INIZIATA L’INVASIONE DELL’UCRAINA, IL 24 FEBBRAIO 2022, IL CREMLINO HA SACCHEGGIATO GRANO PER UN VALORE CHE SUPERA IL MILIARDO DI EURO – IL FRUMENTO VIENE REQUISITO E POI TRASPORTATO IN RUSSIA, ATTRAVERSO FERROVIE RISTRUTTURATE E “RUSSIZZATE” – E VISTA LA VELOCITÀ CON CUI SI SONO MOSSI, È EVIDENTE CHE IL PIANO ERA STATO BEN CONGEGNATO IN ANTICIPO…

Traduzione dell’articolo di Gergana Krasteva per https://metro.co.uk/

GRANO UCRAINO CARICATO NELLA NAVE MEZHDURECHENSK PRIMA DI PARTIRE PER LA RUSSIA

Non è un segreto che le truppe russe abbiano saccheggiato case, aziende e musei, portando via camion di tesori dall'Ucraina da quando l'invasione di Vladimir Putin è iniziata quasi due anni fa. Ma un furto di guerra più insidioso è stato tenuto nascosto, fino ad ora.

I contadini della città di Zaporizhzhia, occupata dai russi, hanno riferito che i militari hanno confiscato i loro raccolti appena cinque giorni dopo l'invasione, il 24 febbraio 2022. Da allora il Cremlino ha saccheggiato più di un miliardo di sterline (1,1 miliardi di euro) di grano, per finanziare l'occupazione e alimentare l'insicurezza alimentare globale.

RAPPORTO DI GLOBAL RIGHTS COMPLIANCE SUL GRANO UCRAINO SEQUESTRATO DAI RUSSI

Un nuovo rapporto di “Global Rights Compliance” si concentra sulle regioni occupate di Luhansk e Zaporizhzhia, dove la prima requisizione di massa di grano è stata documentata a metà marzo dello scorso anno. Mappe e luoghi condivisi in esclusiva con Metro.co.uk indicano come le ferrovie in disuso delle due regioni siano state ristrutturate per trasportare le merci rubate.

Le aziende agricole russe, come la Kalmichanka, che hanno eseguito lavori sulla vecchia infrastruttura, sono state citate nel rapporto, intitolato "Agriculture Weaponised" (Agricoltura armata). Le immagini condivise su Telegram e verificate dagli investigatori mostrano funzionari della Repubblica Popolare di Luhansk, allineata alla Russia, che si vantano delle migliaia di tonnellate che sarebbero state caricate sui vagoni dell'impianto Starobilsky sequestrato.

ODESSA - UN UOMO SPALA DEL GRANO

Da lì, sarebbero poi state trasportate attraverso la rinnovata ferrovia di Luhansk verso i porti di esportazione controllati dalla Russia. Questi includono le località di Berdiansk (Ucraina), Sebastopoli e Kerch (Crimea) e Rostov-on-Don (Russia).

L'analisi basata sulle immagini satellitari mostra che due società nelle aree controllate dalla Russia, Starobilsky Elevator e State Grain Operator, hanno estratto il grano ucraino per l'esportazione internazionale.

La velocità con cui la Russia ha preso di mira e conquistato le infrastrutture cerealicole ucraine in queste regioni indica un livello di pre-pianificazione altamente coordinato, avvertono gli investigatori. Il rapporto evidenzia i numerosi convogli di veicoli visti mentre trasportavano grano verso la penisola di Crimea nelle settimane successive all'invasione.

grano ucraina

I localizzatori GPS dei camion rubati dagli agricoltori li mostrano mentre attraversano la Crimea e si dirigono verso la Russia. I treni che trasportano frumento lungo le ferrovie dal giugno 2022 sono stati decorati con le livree e il logo del fornitore di servizi di trasporto merci di proprietà statale, Russian Railway.

Gli annunci di lavoro pubblicati su Telegram dalle aziende logistiche russe, e analizzati dagli investigatori, mostrano anche che non sono riusciti ad assumere abbastanza autisti in tempo per trasportare le grandi quantità di grano ucraino rubato.

putin crisi del grano in ucraina 1

L'Operatore statale russo per il grano, sotto il quale sono state incorporate con la forza diverse aziende private ucraine dopo l'invasione, sostiene di avere la capacità di esportare 12.000 tonnellate di grano al giorno, pari a quattro milioni di tonnellate all'anno.

Catriona Murdoch, partner di “Global Rights Compliance”, ha sottolineato che il rapporto rivela "un contesto insidioso" attraverso il quale la Russia ha cercato di smantellare le produzioni agricole ucraine, rovinare i mezzi di sussistenza e creare una crisi alimentare globale.

La Russia lo fa attraverso l'estrazione sistematica di grano, il trasporto in aree occupate all'interno dell'Ucraina o al di là del confine con la Russia, e poi attaccando e distruggendo senza sosta le infrastrutture per il grano e i porti ucraini".

grano

Oltre al saccheggio del grano e al suo trasporto via terra, sono state identificate anche le estrazioni attraverso il Mar Nero. Nel dicembre 2021 e nel febbraio 2022, prima dell'inizio dell'invasione, tre navi da trasporto di grano di 170 metri sono state acquistate dalla Crane Marine Contractors, una filiale di un appaltatore statale russo della difesa, secondo il rapporto.

grano 2 silos di grano in ucraina 3 putin crisi del grano in ucraina 2 PUPAZZO DI PUTIN NELLA NEVE IN UCRAINA dopo la guerra crisi del grano ucraino 4 GRANO UCRAINA silos di grano in ucraina 6 dopo la guerra crisi del grano ucraino 1 SILOS DI GRANO IN UCRAINA silos di grano in ucraina 5 profughi crisi del grano ucraina 1

nave razoni attraversa lo streto di canakkale grano in ucraina DESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI GRANO DALL'UCRAINA Nave russa con il grano rubato in Ucraina silos di grano in ucraina 2 La nave russa con il grano rubato in Ucraina Il mercantile russo Matros Pozynich attraccato in Siria con il grano ucraino grano ucraina