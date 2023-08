11 ago 2023 17:19

LA VERA CONTROFFENSIVA NON È IN UCRAINA – VISTO CHE SUL CAMPO DI BATTAGLIA NON STA ANDANDO COME PREVISTO, A KIEV HANNO DECISO DI INSISTERE CON I DRONI SUI CIELI DI MOSCA - IL PORTAVOCE DELL’INTELLIGENCE MILITARE UCRAINA, ANDRIY YUSOV: “SAREBBE LOGICO IPOTIZZARE UN AUMENTO DEGLI ATTACCHI GIORNALIERI. COME RISULTATO DELLA GUERRA DI PUTIN, GLI UCRAINI SONO PRIVATI DELL'OPPORTUNITÀ DI UTILIZZARE IL TRASPORTO AEREO, GLI AEROPLANI E I NOSTRI AEROPORTI NON FUNZIONANO O VENGONO DISTRUTTI. OGGI I MOSCOVITI POSSONO PROVARE QUALCOSA DI SIMILE”